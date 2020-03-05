РПЦ попросила место для хранения риз в Спасе на Крови. Экскурсоводам обещают подыскать место снаружи

Русская православная церковь попросила выделить ей дополнительные помещения в соборе Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови). Как рассказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, пожелания были озвучены на совещании 5 марта.



На прошлой неделе появилась информация о том, что в Смольный поступило обращение от епархии о передаче ризницы при соборе. Речь шла об отдельном здании, объекте культурного наследия федерального значения, на набережной канала Грибоедова, д. 2а, литера Л. Епархия настаивала на праве получить имущество религиозного назначения. «Само слово «ризница» говорит, что там должны храниться облачения и разная церковная утварь», — заявил корреспонденту настоятель храма Воскресения Христова (Спас на Крови) протоиерей Сергий Куксевич. Но в музее «Исаакиевский собор» считают, что ризница с момента постройки изначально выполняла музейную функцию.

