РПЦ попросила место для хранения риз в Спасе на Крови. Экскурсоводам обещают подыскать место снаружи
Русская православная церковь попросила выделить ей дополнительные помещения в соборе Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови). Как рассказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, пожелания были озвучены на совещании 5 марта.
На прошлой неделе появилась информация о том, что в Смольный поступило обращение от епархии о передаче ризницы при соборе. Речь шла об отдельном здании, объекте культурного наследия федерального значения, на набережной канала Грибоедова, д. 2а, литера Л. Епархия настаивала на праве получить имущество религиозного назначения. «Само слово «ризница» говорит, что там должны храниться облачения и разная церковная утварь», — заявил корреспонденту настоятель храма Воскресения Христова (Спас на Крови) протоиерей Сергий Куксевич. Но в музее «Исаакиевский собор» считают, что ризница с момента постройки изначально выполняла музейную функцию.
Как пояснили в КИО, вопрос о передаче ризницы 5 марта не поднимался. При этом обсуждалось выделение РПЦ дополнительных помещений для хранения облачений и переодевания служителей церкви во время богослужений в храме Спаса на Крови, сообщили в ведомстве. В качестве таковых рассматривались помещения за алтарем, которые сейчас используются экскурсоводами музея, а также свободные помещения на цокольном этаже храма.
Сейчас церковь и музей проводят мероприятия в храме на основе соглашения о социальном партнерстве. Перераспределение помещений возможно провести путем корректировки этого соглашения. Но КИО готов рассмотреть вопрос о подборе дополнительных помещений для размещения экскурсоводов и иных служебных целей музея из числа городских объектов нежилого фонда, расположенных вблизи храма.
«Окончательное решение будет принято после выездного совещания в соборе Спас на Крови», — заключили в КИО.