Юрий Мудров рассказал, долго ли простоят леса у Спаса на Крови

Директор Музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 апреля ответил на вопрос, скоро ли уберут леса от филиала музея — Спаса на Крови.



«Не очень скоро», — с ходу определил он, уточнив, что реставрационных работ, как оказалось, требуется больше, чем изначально ожидалось. И не только там.



«Оказывается, что время более беспощадно, чем мы думали, — объяснил Юрий Мудров. — Насчет Спаса на Крови идет мощное обследование. И по поводу Спаса на Крови, и по поводу Исаакиевского собора — скажу, что это еще не один год. Сейчас в Исаакии заметили в одном углу снаружи отслоение облицовочного камня, и когда вскрыли... Погода делала свое дело, вроде как мы не видели, это неявно, но за облицовкой — вода: перепады температуры, лед, который ломает все... Сейчас проводятся обследования большие, потому что мы должны это сохранить, и не только сохранить, но и привести в порядок».

