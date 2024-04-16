Юрий Мудров рассказал, долго ли простоят леса у Спаса на Крови

Директор Музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 апреля ответил на вопрос, скоро ли уберут леса от филиала музея — Спаса на Крови.
«Не очень скоро», — с ходу определил он, уточнив, что реставрационных работ, как оказалось, требуется больше, чем изначально ожидалось. И не только там.
«Оказывается, что время более беспощадно, чем мы думали, — объяснил Юрий Мудров. — Насчет Спаса на Крови идет мощное обследование. И по поводу Спаса на Крови, и по поводу Исаакиевского собора — скажу, что это еще не один год. Сейчас в Исаакии заметили в одном углу снаружи отслоение облицовочного камня, и когда вскрыли... Погода делала свое дело, вроде как мы не видели, это неявно, но за облицовкой — вода: перепады температуры, лед, который ломает все... Сейчас проводятся обследования большие, потому что мы должны это сохранить, и не только сохранить, но и привести в порядок».
Ранее сообщалось, что реставрация фасадов Спаса на Крови завершится к 2025 году. В 2021-м храм ненадолго от лесов освобождался: тогда завершили первый этап работ — на центральном шатре. Однако летом 2022 года леса стали возвращать — и работы были согласованы на период до конца апреля 2027 года.