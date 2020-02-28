Для положения риз. РПЦ хочет выселить музей из часовни Спаса на Крови

Только 28 февраля стало известно, что еще в октябре 2019 года митрополит Варсонофий попросил Смольный передать РПЦ часть комплекса Спаса на Крови.

В Петербурге под вечер пятницы появилась информация о новых запросах петербургской епархии. Обнародовавший просьбу митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского депутат ЗакСа Максим Резник не разобрался и сообщил, что речь идет о знаковом для города Спасе на Крови. Но оказалось, что РПЦ хочет только часть ансамбля - часовню-ризницу напротив храма.



Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери на Citywalls.ru

В комитете имущественных отношений «Фонтанке» подтвердили, что в Смольный еще осенью поступило обращение от главы епархии о передаче ризницы при соборе. Речь - об объекте культурного наследия федерального значения, одноэтажном здании на набережной канала Грибоедова, д. 2а, литера Л.

При этом в КИО подчеркивают, что данное обращение не является официальной заявкой. Таким образом, встреча, запланированная на 5 марта, является предварительным обсуждением обращения, а не совещанием по вопросу передачи. На него приглашены, в частности, представители комитета по культуре и музея «Исаакиевский собор», в ведении которого находится ансамбль. По информации редакции, подаче официальной заявки будет предшествовать дискуссия о том, является ли часовня религиозным имуществом. Дело в том, что федеральный закон № 327-ФЗ требует при передаче религиозной организации городской недвижимости подтвердить принадлежность объекта к этой категории. Как правило, для этого прибегают к ссылкам на архивные документы, что здание возводилось для определенной цели, пояснили в КИО. В письме директора ГМП Юрия Мудрова на имя замглавы КИО, которое опубликовала «Фонтанка», приводится цитата из обращения Варсонофия, который пишет, что «... здание часовни-ризницы, построенное для совершения и обеспечения совершений богослужений, относится к имуществу религиозного назначения ...».

«Само слово «ризница» говорит, что там должны храниться облачения и разная церковная утварь», - заявил корреспонденту настоятель храма Воскресения Христова («Спас на Крови») протоиерей Сергий Куксевич. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на то, что решение пока не принято. «Митрополит Варсонофий обратился, это его право согласно законодательству обращаться, а дальше решение принимает руководство [города]... Было письмо, его изучают, когда будет решение, тогда будем говорить. Зачем говорить, если не состоится, допустим, передача», - отметил отец Сергий. Он также призвал «не раздражать людей накануне Великого поста». Сам глава епархии на звонки редакции не ответил. В письме за подписью директора музейного комплекса «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова говорится, что «передача здания ризницы - музея в ведение религиозной организации... представляется нецелесообразной по многим причинам». Он обращает внимание, что ризница изначально выполняла музейную функцию. В здании, которое построили к 1907 году, на обозрение всех желающих была выставлена экспозиция образцов конкурсных проектов храмового комплекса, образов старинной работы и гербов различных губерний. Кроме того, там же были выставлены дары и пожертвования — предметы церковного искусства, которые подносились в память кончины императора Александра II. Из них в начале XX века и сложилась музейная коллекция.

«Как часть архитектурного комплекса, построенного архитектором А.А. Парландом, ризница — музей, и сегодня является значимой составляющей и продолжением основной экспозиции музея-памятника «Спас на Крови», - говорится в письме Мудрова на имя замглавы комитета имущественных отношений Александра Германа. Здание теряло музейную функцию только в советские годы, когда часовня использовалась под хозяйственные нужды. Тогда же были утрачены некоторые элементы убранства: мозаичная Иверская икона, хризма, которая вместо креста венчала здание. Сегодня ризница — это постоянная экспозиционная площадка музея, которая является значимой частью культурно-просветительских программ музея. Там посетители могут, например, ознакомиться с коллекцией миниатюрных икон. В планах музея — открыть постоянную мемориальную экспозицию, посвященную императору Александру II. Представить ее внутри храма не позволяют проходящие там церковные службы. Начальник секции коммуникаций епархии Наталья Родоманова заверила «Фонтанку», что на передачу самого Спаса-на-Крови РПЦ не покушалась и «не имеет таких намерений в будущем».

Ризница также является объектом культурного наследия федерального значения. В свою очередь, глава комитета по охране памятников Сергей Макаров прокомментировал, что вопрос о передаче лежит, скорее, в плоскости имущественных отношений. Пока КГИОП не получал приглашение принять участие в совещании. «Может, оно пока просто не дошло», - предположил председатель комитета и заверил, что с удовольствием примет участие в обсуждении. В комитете по культуре подтвердили, что приглашены на совещание 5 марта, но высказывать свою позицию заранее не стали. «Пока комментировать нечего», - сказали в ведомстве. Профильный вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил «Фонтанке», что знает об обращении, но совещание пока не стоит в его графике. На вопрос о позиции по вопросу передачи чиновник ответил, что она «осталась, какой была». На сегодня какие-либо мероприятия по передаче самого Спаса на Крови КИО не проводятся, подчеркивают в ведомстве. Тот факт, что сейчас ризница используется для проведения выставок, не может стать препятствием для передачи. Но нахождение в пользовании госучреждения усложняет процесс, а именно требует от города разработки плана передачи, говорят чиновники.

Напомним, что в 2015 году митрополит Варсонофий обратился к властям города, попросив передать РПЦ Исаакиевский собор. После отказа православные активисты попытались решить вопрос через суд, а Варсонофий обратился уже к тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. В начале 2017 года правительство Петербурга анонсировало решение по передаче Исаакия, а экс-губернатор Георгий Полтавченко назвал вопрос «решенным». Общественность Петербурга, среди которой лишь каждый шестой поддержал передачу собора, вышла в ответ на уличные протесты. В марте 2017 года точку поставил Смольнинский районный суд, который постановил, что распоряжение городских властей не является правовым актом. В марте 2019 года Смольный отказался от идеи уже на федеральном уровне. В 2017 году, в разгар скандала с возможной передачей Исаакия, Николай Буров (на тот момент директор музея) в интервью «Фонтанке» предсказывал, что в случае, если собор достанется РПЦ, Спас-на-Крови может стать следующим объектом, который отойдет в пользование епархии.