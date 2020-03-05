«Газон» прилег на КАД в Мурино и посыпал дорогу белым порошком. Собралась пробка
Опрокинувшийся грузовик собрал 2-километровый затор на кольцевой автодороге в районе Мурино. Люди собирают вывалившийся груз, а другим водителям приходится втискиваться в оставшиеся полосы.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение на 108-м километре внешнего кольца КАД затруднено из-за ДТП с грузовиком, произошедшего около 12 часов дня 5 марта. Машина опрокинулась набок, и из кузова на дорогу высыпался груз, из-за чего оказались перегорожены вторая и четвертая полосы КАД.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла перед съездом на Токсово. Предположительно, грузовик вез мешки с мелом. Некоторые, видимо, порвались при падении, и часть порошка высыпалась на проезжую часть.
«В настоящее время на месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ведется расчистка проезжей части, подъем перевернувшегося грузового автомобиля», — добавляют в Упрдоре. Пострадавших в аварии, по предварительным данным, нет. Причины произошедшего установит ГИБДД.
Из-за ДТП движение на внешнем кольце КАД сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется на 2 километра, начинаясь уже от развязки с Пискаревским проспектом.