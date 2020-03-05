К августу в Петербурге появится два десятка новых остановок. Смольный выбрал подрядчиков по контрактам на 188 млн рублей

Дирекция транспортного строительства подвела итоги аукционов и готовится заключить семь контрактов на создание остановочных пунктов в различных районах Петербурга. Об этом 5 марта сообщает КРТИ.

Остановками на улице Шаврова, Приморском шоссе (дом 251) и Речной улице в поселке Дибуны (напротив дома 2) займется ООО «Гранд» за 16,36 млн рублей. Эта же компания выиграла контракты на Болотной улице, на проспекте Луначарского (на углу с Есенина, у дома № 68 и на углу с Руднева), у поликлиники № 117, на улице Крыленко (5 остановок), на Поэтическом бульваре. Общая стоимость работ составит около 70,5 млн рублей.

Угол улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта, а также улицу Подвойского и Товарищеский проспект оборудует остановками ОАО «Коломяжское» за 34,57 млн рублей. Оно же за 27,68 млн рублей подготовит к приезду общественного транспорта Раумскую улицу, бульвар Трудящихся, улицы Малиновскую и Орджоникидзе. Остановки на проспекте Мечникова, Бестужевской улице и Лабораторном проспекте сделает «Буер» за 29,36 млн рублей. Все объекты должны быть готовы к 31 августа 2020 года. Смольный активно взялся за остановки из-за грядущей транспортной реформы. Городскими властями предполагалось и декларировалось, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: более чем из 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. На это потребуется 11 млрд в 2020 году и более 24 млрд в 2021 году. Также в связи с реформой в городе должно появиться почти 600 новых остановок, что может потребовать около 4 млрд рублей.

