Петербургские футболисты устроили матч на глубине 60 метров. Поле для игры утром 4 марта появилось в вестибюле станции метро «Международная».
На круглую клетку с воротами обратили внимание читатели «Фонтанки». Как объяснили в пресс-службе метрополитена, поставили её для игры этапа городского чемпионата по panna-футболу — на площадку выходят только два спортсмена и стараются не просто забить гол, но и прокинуть мяч между ног соперника.
Пассажиры могли посмотреть на игру молодых спортсменов, а также бывшего капитана «Зенита» Алексея Игонина, экс-участника команды сине-бело-голубых Дмитрия Радченко и полузащитника Олега Власова. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов был заявлен, но приехать не смог. В финале мини-турнира звёзд Радченко выиграл у Власова в один удар.
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Как подчёркивают организаторы, это первый подобный эксперимент, его устроили ровно за 100 дней до старта чемпионата Европы. «Международную» намеренно решили не закрывать, чтобы не только участники, но и пассажиры подземки могли последить за происходящим.
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