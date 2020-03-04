Петербургские футболисты устроили матч на глубине 60 метров. Поле для игры утром 4 марта появилось в вестибюле станции метро «Международная».



На круглую клетку с воротами обратили внимание читатели «Фонтанки». Как объяснили в пресс-службе метрополитена, поставили её для игры этапа городского чемпионата по panna-футболу — на площадку выходят только два спортсмена и стараются не просто забить гол, но и прокинуть мяч между ног соперника.



Пассажиры могли посмотреть на игру молодых спортсменов, а также бывшего капитана «Зенита» Алексея Игонина, экс-участника команды сине-бело-голубых Дмитрия Радченко и полузащитника Олега Власова. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов был заявлен, но приехать не смог. В финале мини-турнира звёзд Радченко выиграл у Власова в один удар.