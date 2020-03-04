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04.03.2020 15:23
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Бывшие зенитовцы сыграли в футбол под землёй. Поле уместили в клетку

Петербургские футболисты устроили матч на глубине 60 метров. Поле для игры утром 4 марта появилось в вестибюле станции метро «Международная».

На круглую клетку с воротами обратили внимание читатели «Фонтанки». Как объяснили в пресс-службе метрополитена, поставили её для игры этапа городского чемпионата по panna-футболу — на площадку выходят только два спортсмена и стараются не просто забить гол, но и прокинуть мяч между ног соперника.

Пассажиры могли посмотреть на игру молодых спортсменов, а также бывшего капитана «Зенита» Алексея Игонина, экс-участника команды сине-бело-голубых Дмитрия Радченко и полузащитника Олега Власова. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов был заявлен, но приехать не смог. В финале мини-турнира звёзд Радченко выиграл у Власова в один удар.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Алексей Игонин, серебряный призер Чемпионата России 2003 года в составе ФК «Зенит»<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Алексей Игонин, серебряный призер Чемпионата России 2003 года в составе ФК «Зенит»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Виктор Тарасенко (Street Madness), чемпион мира по уличному футболу<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Виктор Тарасенко (Street Madness), чемпион мира по уличному футболу

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
на заднем плане Дмитрий Радченко, нападающий ФК «Зенит», сборных СССР и России, ныне — тренер академии ФК «Зенит»<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
на заднем плане Дмитрий Радченко, нападающий ФК «Зенит», сборных СССР и России, ныне — тренер академии ФК «Зенит»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
на заднем плане&nbsp;Олег Власов, бывший полузащитник ФК «Зенит»<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
на заднем плане Олег Власов, бывший полузащитник ФК «Зенит»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как подчёркивают организаторы, это первый подобный эксперимент, его устроили ровно за 100 дней до старта чемпионата Европы. «Международную» намеренно решили не закрывать, чтобы не только участники, но и пассажиры подземки могли последить за происходящим.

В Россию на Евро-2020 собираются приехать сотни иностранных болельщиков. По оценкам МИДа, в стране ожидают около 50 тысяч любителей футбола из Финляндии.

Организационный комитет соревнований пообещал горожанам спокойствие, несмотря на угрозы анонимных минёров устроить лавину звонков.

© Фонтанка.Ру

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