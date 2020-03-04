Макаров прокомментировал актуальность поправок в Конституцию. «Колыхнем, потелебоним, вот тогда и получим»

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, комментируя во время заседания 4 марта поправки в Конституцию, заявил, что Владимир Путин спас Россию, и отрицательно высказался о тех, кто «колыхает» и «телебонит». Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. По мнению спикера, поправки укрепят Россию.



«Сам президент ответил, дело не в личности президента... Хотя именно Путин, вы сами это видите, что Путин спас страну-то. Что было бы, если бы в конце XX века он не пришел? То же самое, что и с Советским Cоюзом. И когда мы говорим, что Россия — правопреемница СССР, когда упоминаем «Бог», когда наконец-то сказали, что брак — это союз между мужчиной и женщиной... Можно сколько угодно дискутировать, шуметь, кричать. Я сказал сегодня, к чему привело все это: потеряли империю великую, потеряли великий Советский Союз. Еще чуть чуть... слово-то такое «телебонить» не понравилось как. Смотрите, как не понравилось. «Колыхать», «телебонить»... колыхнем, потелебоним, вот тогда мы и получим от России», — подчеркнул Макаров.

