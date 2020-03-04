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04.03.2020 13:12
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Поезд насмерть сбил пенсионера под Петербургом

Пенсионер погиб под поездом на станции Новое Мозино. 69-летний житель Гатчинского района переходил пути в неположенном месте и не заметил состав, несмотря на гудки машиниста. Как сообщили «Фонтанке» в дежурной части Балтийского линейного отдела МВД на транспорте 4 марта, после случившегося проводится проверка.

Столкновение произошло в 16:30 во вторник, 3 марта. Поезд пытался экстренно затормозить, однако всё равно задел мужчину. Тот скончался от полученных травм. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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