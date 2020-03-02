Второй после Дерипаски. С компаний соратника Сечина сняли американские санкции

Минфин США исключил из санкционного списка две российские компании, которые принадлежат бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (в СМИ его называют человеком, близким к главе компании Игорю Сечину). Об этом сообщается на сайте американского ведомства 2 марта.



Ограничения сняты с АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и «ННК-Приморнефтепродукт». Обе компании попали под санкции в июне 2017 года — их обвинили в поставках нефти Северной Корее, против которой США ввели ограничения из-за развития ядерной программы. При этом сам Худайнатов говорил, что «шокирован» такими сведениями, а у ННК не было договорных отношений с Северной Кореей в том, что касается энергетики. Компания подала ходатайство об исключении из санкционного списка.

