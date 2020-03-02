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02.03.2020 22:44
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Второй после Дерипаски. С компаний соратника Сечина сняли американские санкции

Минфин США исключил из санкционного списка две российские компании, которые принадлежат бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (в СМИ его называют человеком, близким к главе компании Игорю Сечину). Об этом сообщается на сайте американского ведомства 2 марта.

Ограничения сняты с АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и «ННК-Приморнефтепродукт». Обе компании попали под санкции в июне 2017 года — их обвинили в поставках нефти Северной Корее, против которой США ввели ограничения из-за развития ядерной программы. При этом сам Худайнатов говорил, что «шокирован» такими сведениями, а у ННК не было договорных отношений с Северной Кореей в том, что касается энергетики. Компания подала ходатайство об исключении из санкционного списка.

«Санкции США не должны быть постоянными; они призваны обеспечить позитивное изменение поведения. США ясно дали понять, что снятие ограничений доступно для лиц, связанных с Северной Кореей, которые предпринимают конкретные и значимые действия, чтобы не допустить обхода санкций», — говорится в сообщении Минфина США.

Какие именно шаги предприняли в компаниях Худайнатова, американские власти не уточнили.

Напомним, ранее добиться снятия американских санкций со своих компаний удалось Олегу Дерипаске. Правда, эти компании перестали в полной мере ему принадлежать. Миллиардеру пришлось снизить свою долю в UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» до менее 50%, а также отойти от оперативного управления. Только после этого были сняты ограничения. При этом сам Дерипаска остается под американскими санкциями, которые пытается оспорить в суде.

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Комментарии (1)

idiot
С Россиян то когда глав.вор с погонялом "окурок" свои санкции снимет?
Или все уже, только когда он вперед ногами выедет из оккупированного Кремля - у нас всех надежда появится?
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