«Красный куб» опроверг уход с рынка. Закроются только франчайзинговые магазины

Сеть магазинов подарков «Красный куб» остается на рынке, закроются только франчайзинговые точки. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.



Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что ретейлер разослал партнёрам уведомление о прекращении деятельности. Участники рынка недвижимости подтвердили, что компания освобождает площади.



В январе 2020 года было принято решение о закрытии франчайзинговой части в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет, говорят в «Красном кубе».

