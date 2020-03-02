«Красный куб» опроверг уход с рынка. Закроются только франчайзинговые магазины
Сеть магазинов подарков «Красный куб» остается на рынке, закроются только франчайзинговые точки. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что ретейлер разослал партнёрам уведомление о прекращении деятельности. Участники рынка недвижимости подтвердили, что компания освобождает площади.
В январе 2020 года было принято решение о закрытии франчайзинговой части в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет, говорят в «Красном кубе».
В Петербурге сейчас работает один магазин ретейлера, два года назад их было 10.
Как пояснили в «Красном кубе», год назад приоритетом развития компании стало увеличение доли онлайн-продаж, при этом эффективная часть корпоративной сети «Красного куба» продолжает работу.
«Мы также находимся в завершающей стадии нового инвестиционного проекта, о котором вы скоро услышите», — сообщили в пресс-службе.