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02.03.2020 20:25
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«Красный куб» опроверг уход с рынка. Закроются только франчайзинговые магазины

Сеть магазинов подарков «Красный куб» остается на рынке, закроются только франчайзинговые точки. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что ретейлер разослал партнёрам уведомление о прекращении деятельности. Участники рынка недвижимости подтвердили, что компания освобождает площади.

В январе 2020 года было принято решение о закрытии франчайзинговой части в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет, говорят в «Красном кубе».

В Петербурге сейчас работает один магазин ретейлера, два года назад их было 10.

Как пояснили в «Красном кубе», год назад приоритетом развития компании стало увеличение доли онлайн-продаж, при этом эффективная часть корпоративной сети «Красного куба» продолжает работу.

«Мы также находимся в завершающей стадии нового инвестиционного проекта, о котором вы скоро услышите», — сообщили в пресс-службе.

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