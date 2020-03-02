«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — цитирует в понедельник, 2 марта, сайт Госдумы Вячеслава Володина.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к своему же законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Новые предложения по изменению Конституции России занимают 24 страницы, сообщил 2 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Поправки президента — это итог его диалога с представителями всех фракций, гражданского общества. Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», — уточнил председатель Госдумы.

Содержимое поданных поправок пока остаётся неизвестным. В карточке законопроекта они не опубликованы.



Ранее сопредседатель рабочей группы по выработке конституционных поправок, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявлял «Фонтанке» в интервью, что первая неделя марта станет дедлайном по выработке как самих поправок, так и механизмов их легализации.



Как сообщалось ранее, поправки вносят в текст Конституции РФ «бога», «детей», «традиционные семейные ценности», запрет чиновникам иметь иностранные банковские счета и определение русского языка как языка «государствообразующего народа». Президенту предлагалось дать право роспуска Госдумы в случае отказа депутатов утверждать треть от числа министров.



Второе чтение документа в Госдуме намечено на 10 марта. 11 марта голосование пройдёт в Совете Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля. Владимир Путин ранее распорядился сделать так, чтобы поправки вступили в силу сразу после подведения итогов этого плебисцита.