«Я вам это обещаю». Бога всё равно впишут в Конституцию, несмотря на отказ редактирования преамбулы, заявил «Фонтанке» сенатор Клишас

Авторы поправок к законопроекту Владимира Путина о редактировании Конституции не отказываются от попыток вписать в основной закон России Бога. Об этом «Фонтанке» рассказал сопредседатель рабочей группы по выработке поправок, сенатор Андрей Клишас. Изначально Бога хотели вписать в преамбулу, но в Конституции нет механизма редактирования вводной части, на что ранее «Фонтанке» указывал соавтор Конституции Сергей Цыпляев.

«Я вам ответственно заявляю, что лучше бы уж такие, как Цыпляев и иже с ним, поддерживали изменения в преамбуле. Потому что теперь, когда мы решили, что преамбулу изменить нельзя, большинство этих предложений (вписать Бога, брак, державу-победительницу и др. — Прим. ред.) найдут отражение в нормативной части Конституции, в главах с 3 по 8. Я вам это обещаю», — заявил Клишас.



Фото: patriarchia.ru

На уточнение, как можно прописать Бога в Конституции светского государства, которым является РФ, сенатор заметил: «Вот когда мы впишем, узнаете как».

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации ответил и на шутку о том, что Бога в Конституции можно прописать формулой «слава богу, Россия — светское государство». Об этом ранее «Фонтанке» рассказал политолог Михаил Виноградов.

«Хохмить на эту тему можно сколько угодно. Если вы посмотрите Конституции европейских светских государств, очень многих, включая уж совсем светские, ту же Швейцарию, то в преамбуле, в тексте, вы часто будете находить упоминание Бога. От этого эти государства не перестают быть светскими. Я боюсь, что разного рода хохмачи и физики от конституционного права вряд ли понимают, что означает понятие «светское государство», — добавил Андрей Клишас.



Фото: patriarchia.ru