Тело молодого человека подняли из воды рядом с Обуховским мостом в Адмиралтейском районе Петербурга 2 марта. Спасатели искали его пару часов, военные следователи — несколько дней.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, речное дно в районе набережной Фонтанки, 110, проверяли по просьбе следственных органов. Водолазы искали молодого человека, который пропал ещё 25 февраля.



В половине пятого вечера — после двух часов поисков — тело подняли из воды и передали правоохранителям. Точную причину смерти установят судмедэксперты. По предварительным данным, утонувший был курсантом, его розыском занималось военное следствие.

