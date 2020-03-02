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02.03.2020 17:21
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На дне Фонтанки нашли мёртвого курсанта. Следователи искали его с прошлой недели

Тело молодого человека подняли из воды рядом с Обуховским мостом в Адмиралтейском районе Петербурга 2 марта. Спасатели искали его пару часов, военные следователи — несколько дней.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, речное дно в районе набережной Фонтанки, 110, проверяли по просьбе следственных органов. Водолазы искали молодого человека, который пропал ещё 25 февраля.

В половине пятого вечера — после двух часов поисков — тело подняли из воды и передали правоохранителям. Точную причину смерти установят судмедэксперты. По предварительным данным, утонувший был курсантом, его розыском занималось военное следствие.

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