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02.03.2020 10:38
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В январе теплоэнергетики топили на 29% меньше. На квитанции это отразилось не так существенно

Плата за отопление снизилась на 8 процентов по сравнению с зимой, в которую Петербург засыпало снегом. За январь ГУП «ТЭК» недополучит порядка миллиарда рублей.

Как сообщает предприятие, в январе 2020 года, когда среднесуточная температура не опускалась ниже ноля, теплоотпуск с котельных сократился на 29 процентов по сравнению с 2019. При этом на квитанциях это отразилось не так ощутимо, платежи снизились в среднем на 8 процентов. ТЭК отмечает, что приводит статистику из домов, которые перешли на прямые расчеты с предприятием.

Теплая зима принесет ГУПу убытки. Только за январь они недополучат около 1 млрд рублей. Предприятию не хватит денег на выполнение производственных программ и ему придется кредитоваться.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Zdobsi
Что то я не понимаю. Чтобы получить тепло надо сжечь газ. Правильно? Если тепло, то газ не сжигается. То есть расходы уменьшаются. Тепло поставляется в меньшем объёме. Или я чего то недопонимаю? Какие кредитования и убытки?
Snaky
Пора готовить 13 квитанции. "В связи с недополучением прибыли". :)))
Zas
Как в обычном магазине. В магазине если продажи упали, магазину придётся кредитоваться. В этом сезоне спрос на товар "теплоноситель с калориями" низкий. Поэтому магазин ГУП ТЭК терпит убытки. Всё справедливо.
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