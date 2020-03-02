В январе теплоэнергетики топили на 29% меньше. На квитанции это отразилось не так существенно

Плата за отопление снизилась на 8 процентов по сравнению с зимой, в которую Петербург засыпало снегом. За январь ГУП «ТЭК» недополучит порядка миллиарда рублей.



Как сообщает предприятие, в январе 2020 года, когда среднесуточная температура не опускалась ниже ноля, теплоотпуск с котельных сократился на 29 процентов по сравнению с 2019. При этом на квитанциях это отразилось не так ощутимо, платежи снизились в среднем на 8 процентов. ТЭК отмечает, что приводит статистику из домов, которые перешли на прямые расчеты с предприятием.

