В январе теплоэнергетики топили на 29% меньше. На квитанции это отразилось не так существенно
Плата за отопление снизилась на 8 процентов по сравнению с зимой, в которую Петербург засыпало снегом. За январь ГУП «ТЭК» недополучит порядка миллиарда рублей.
Как сообщает предприятие, в январе 2020 года, когда среднесуточная температура не опускалась ниже ноля, теплоотпуск с котельных сократился на 29 процентов по сравнению с 2019. При этом на квитанциях это отразилось не так ощутимо, платежи снизились в среднем на 8 процентов. ТЭК отмечает, что приводит статистику из домов, которые перешли на прямые расчеты с предприятием.
Теплая зима принесет ГУПу убытки. Только за январь они недополучат около 1 млрд рублей. Предприятию не хватит денег на выполнение производственных программ и ему придется кредитоваться.