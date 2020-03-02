FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 10:26
2
Печать

Московская биржа на открытии показала мощный рост

Российские инвесторы 2 марта показывают уверенное желание отыграть растерянные за прошлую неделю позиции после серьезного падения в минувшую пятницу. На открытии был зафиксирован рост индекса РТС сразу больше чем на 3%.

В лидерах роста среди голубых фишек — «Система» (+5,54%), «Детский мир» (+4,11%), «Аэрофлот» (+3,83%) и Интер РАО (+4,05%).

Среди хороших новостей, повлиявших на рост котировок российских акций, — и сравнительно скромные потери американского рынка в пятницу, и удержание нефти в пределах 50 долларов за баррель Brent, и уверенный рост на азиатских рынках в понедельник.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Встал с колен, провалившись в яму.
Петр Петров
Странно рост уверенный, а рубль просел на 35 копеек
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний