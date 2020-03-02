Московская биржа на открытии показала мощный рост

Российские инвесторы 2 марта показывают уверенное желание отыграть растерянные за прошлую неделю позиции после серьезного падения в минувшую пятницу. На открытии был зафиксирован рост индекса РТС сразу больше чем на 3%.

В лидерах роста среди голубых фишек — «Система» (+5,54%), «Детский мир» (+4,11%), «Аэрофлот» (+3,83%) и Интер РАО (+4,05%).

Среди хороших новостей, повлиявших на рост котировок российских акций, — и сравнительно скромные потери американского рынка в пятницу, и удержание нефти в пределах 50 долларов за баррель Brent, и уверенный рост на азиатских рынках в понедельник.