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27.02.2020 20:59
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Минкульт потратит 50 млн рублей на поддержание духовности в других странах, больше всего достанется Финляндии

Министерство культуры России потратит 49,35 млн рублей на организацию Дней России в Финляндии, Венгрии, Японии, Ливане, Сирии, КНДР и Республике Корея. Об этом свидетельствуют документы на сайте Госзакупок.

Открытый конкурс на «оказание услуг по организации и проведению комплекса мероприятий в рамках Дней России с включением мероприятий духовного характера в Финляндии» подразумевает выделение из госбюджета 22 млн 200 тысяч рублей.

Поднимать «русский дух» в Суоми планируют с помощью выставок, выступлений церковных коллективов, концертов классической музыки, мастер-классов и межхристианской конференции. Экспозиции будут посвящены Русскому Северу, Государственному историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику «Кижи», 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского, преподобному Серафиму Вырицкому, духовному диалогу Востока и Запада, духовным художественным промыслам и ремёслам.

На мероприятия духовного характера в Северной и Южной Корее потратят 7 млн 150 тысяч рублей, в Ливане, Сирии и Японии – 8 млн 400 рублей. Проведение русских мероприятий в Венгрии обойдётся бюджету в 11 млн 600 тысяч рублей. Среди мероприятий – также фотовыставки православной тематики и выступления церковного хора.

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