Сотрудник ФБК научился в армии заряжать зенитку. Военные рассказали о службе Шаведдинова на Новой Земле

Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, которого ранее в срочном порядке и со скандалом отправили проходить срочную службу на Новой Земле, получил военно-учетную специальность — водитель-оператор заряжающей машины. Об этом «Интерфаксу» 27 февраля сообщил представитель воинской части, в которой служит активист.



«Шаведдинов служит на Новой Земле в зенитно-ракетном дивизионе. Недавно он получил специальность водителя-оператора заряжающей машины. У Шаведдинова все в порядке», — рассказал источник издания.

