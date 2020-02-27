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27.02.2020 19:02
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Сотрудник ФБК научился в армии заряжать зенитку. Военные рассказали о службе Шаведдинова на Новой Земле

Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, которого ранее в срочном порядке и со скандалом отправили проходить срочную службу на Новой Земле, получил военно-учетную специальность — водитель-оператор заряжающей машины. Об этом «Интерфаксу» 27 февраля сообщил представитель воинской части, в которой служит активист.

«Шаведдинов служит на Новой Земле в зенитно-ракетном дивизионе. Недавно он получил специальность водителя-оператора заряжающей машины. У Шаведдинова все в порядке», — рассказал источник издания.

23 декабря 2019 года Шаведдинову заблокировали сим-карту, выломали дверь в его квартиру, после чего вывезли в Архангельскую область. Шаведдинов судился с военкоматом, однако 23 декабря Мосгорсуд отказал ему в апелляции и признал законным решение призывной комиссии, которая посчитала его годным к военной службе.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Он вернется оттуда и раскажет что зенитки в глаза не видел!
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