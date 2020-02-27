Самозанятые, туристы, нефть. Беглов рассказал, как увеличить доходы бюджета Петербурга до триллиона рублей

Федеральная налоговая служба должна помочь бюджету Петербурга увеличить доходную часть до 1 трлн рублей к 2024 году. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе расширенной коллегии управления ФНС России по Санкт-Петербургу 27 февраля.

Глава города оценил как «неплохой результат» 571 млрд рублей, которые ФНС собрала в бюджет Петербурга в 2019 году, но отметил, что нужно еще 630 млрд рублей, чтобы наверстать отставание в социальной и дорожной инфраструктуре «Все это стоит денег <...>, чтобы это обслуживать, нам нужно зарабатывать, а вам собирать налоги», — сказал Беглов. Впрочем, если ФНС сохранит темпы по росту собираемости на уровне 2019 года (+10%), результат будет достигнут. «Если будем дальше двигаться [в этом темпе], я не вижу проблем с 1 трлн рублей», — отметил губернатор.