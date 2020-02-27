FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 15:09
2
Печать

Самозанятые, туристы, нефть. Беглов рассказал, как увеличить доходы бюджета Петербурга до триллиона рублей

Федеральная налоговая служба должна помочь бюджету Петербурга увеличить доходную часть до 1 трлн рублей к 2024 году. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе расширенной коллегии управления ФНС России по Санкт-Петербургу 27 февраля.

Глава города оценил как «неплохой результат» 571 млрд рублей, которые ФНС собрала в бюджет Петербурга в 2019 году, но отметил, что нужно еще 630 млрд рублей, чтобы наверстать отставание в социальной и дорожной инфраструктуре «Все это стоит денег <...>, чтобы это обслуживать, нам нужно зарабатывать, а вам собирать налоги», — сказал Беглов. Впрочем, если ФНС сохранит темпы по росту собираемости на уровне 2019 года (+10%), результат будет достигнут. «Если будем дальше двигаться [в этом темпе], я не вижу проблем с 1 трлн рублей», — отметил губернатор.

Пополнить бюджет, по мнению Беглова, также должны новые сборы. В частности, город выступает с инициативой введения гостиничного сбора для иностранцев. Разработка идет в Минфине, но движется медленно, посетовал губернатор. Также, по его словам, Смольный добивается компенсации потерь бюджета из-за исключения движимого имущества из расчета налога на прибыль организаций и перераспределения акциза на средние дистилляты (некоторые виды нефтепродуктов, которые получаются в результате перегонки углеводородов, в частности к ним относят печное и судовое топливо. — Прим. ред.). «Это-то не наш налог, платим непонятно за кого», — сказал он.

Введение налогообложения самозанятых должно обеспечить рост поступлений от налогов на доход физических лиц не менее 10%, подчеркнул Александр Беглов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260564931
"чтобы наверстать отставание в социальной и дорожной инфраструктуре «Все это стоит денег" - Если б вы дороги нормальные строили, а не те которые через год разваливаются, а так это называется "Распил" бюджетных денег! И сколько не собирайте вам все мало будет...
guga
Сборы, поборы, постоянное повышение цен. Куда нас ведут. Это геноцид.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний