В крови Валентины Толчиной, которую сын пытался похоронить в бочке, яда не нашли

Эксперты пока не нашли в теле погибшей 63-летней женщины следов яда. По предварительной информации, во взятых образцах крови есть только следы лекарств, которые принимала женщина.



Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, специалисты продолжают работу с биоматериалами Толчиной, пытаясь ответить на вопрос следствия, носила ли её смерть насильственный характер. Уже сейчас понятно, что отравлена она не была.



В минувшие выходные суд арестовал старшего сына женщины — Алексея Толчина, которого следствие проверяет на причастность к убийству матери. Как объяснил следователь на процессе, в гибели женщины заподозрили насильственные причины из-за того, каким образом мужчина пытался сокрыть её тело. Он, как писала «Фонтанка», купил бочку, поместил туда тело матери, чемодан и одежду. Бочку он попросил закопать знакомого экскаваторщика во Всеволожском районе. Последний-то и вызвал полицию. Уже тогда эксперты не нашли на теле женщины следов насильственной смерти.

