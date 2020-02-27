В крови Валентины Толчиной, которую сын пытался похоронить в бочке, яда не нашли
Эксперты пока не нашли в теле погибшей 63-летней женщины следов яда. По предварительной информации, во взятых образцах крови есть только следы лекарств, которые принимала женщина.
Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, специалисты продолжают работу с биоматериалами Толчиной, пытаясь ответить на вопрос следствия, носила ли её смерть насильственный характер. Уже сейчас понятно, что отравлена она не была.
В минувшие выходные суд арестовал старшего сына женщины — Алексея Толчина, которого следствие проверяет на причастность к убийству матери. Как объяснил следователь на процессе, в гибели женщины заподозрили насильственные причины из-за того, каким образом мужчина пытался сокрыть её тело. Он, как писала «Фонтанка», купил бочку, поместил туда тело матери, чемодан и одежду. Бочку он попросил закопать знакомого экскаваторщика во Всеволожском районе. Последний-то и вызвал полицию. Уже тогда эксперты не нашли на теле женщины следов насильственной смерти.
Тем не менее Толчин был задержан. А когда его доставили в следственный отдел Невского района, он просто ушел, воспользовавшись тем, что был не скован наручниками. Его нашли на следующий день.
Как писала «Фонтанка», несмотря на обстоятельства захоронения, вполне возможно, что история Толчиных станет юридическим казусом.