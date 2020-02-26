Таксист переслал деньги в Сирию, и утром его разбудил Центр «Э». В Петербурге ему предъявили вербовку на войну

По информации «Фонтанки», в ночь на 26 февраля Следственный комитет города задержал 38-летнего гражданина Киргизии Косимова, работающего таксистом в одном из агрегаторов. Ему предъявлена статья 205.1 УК — «Содействие террористической деятельности», а точнее — вербовка земляков, проживающих в Петербурге, к поездке на войну в Сирию в отряды «Джебхат ан-Нусры» (международной террористической организации, запрещенной в декабре 2014 года Верховным судом РФ).

Следственный комитет задержал мигранта за содействие терроризму. Помимо банковских транзакций в Сирию по схеме Петербург — Стамбул, ему вменяют уговоры знакомых ехать повоевать с неверными. «Фонтанка» узнала, что ближайшие родственники подозреваемого уже либо погибли на Ближнем Востоке, либо осуждены, либо находятся в розыске.

По данным «Фонтанки», в 6 утра 25 февраля к нему в съемную квартиру на улице Шаврова пришел как СОБР Росгвардии, так и оперативники Центра «Э» и Федеральной службы безопасности. На данный момент ему вменяется отправка денег через салоны сотовой связи с использованием платежной системы «Золотая Корона» без открытия счета. Деньги же пересылались в Стамбул, откуда уже шли наличными в Сирию. Причем получатель сумм также известен оперативникам. Это некто Газиев, которого разыскивают в Узбекистане за участие в террористической группе.

Помимо этого, в материалах дела собраны показания нескольких земляков Косимова. В них утверждается, что он уговаривал их лететь в Турцию, откуда их доставят на поля сражения с врагами идеи.

Заметим, что вся семья Косимова придерживается аналогичных взглядов. Так, его мать была депортирована из Турции в Киргизию, где осуждена на два года примерно по тому же обвинению. Родной брат Косимова уехал на войну в 2014 году и погиб, а родная сестра находится в международном розыске как примкнувшая к отрядам той же «Джебхат ан-Нусры».