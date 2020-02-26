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Власть

26.02.2020 07:23
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США на год продлили антироссийские санкции, связанные с Украиной. И ввели новые уже из-за Ирана

Дональд Трамп подписал указ, продлевающий на год действие санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Американский Минфин, тем временем, ввел санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, Турции и России, поддерживающих, как уверенно сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, иранскую ракетную программу. Об этом 26 февраля пишет «Коммерсант».

По данным издания, пока список лиц, попавших под новые санкции не попал в публичное поле.

Что же касается продления санкция, то в документе, подписанном президентом, говорится, что действия и политика указанных в санкционном списке лиц 

«по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Ограничения против России по ситуации на Украине были введены еще предыдущей президентской администрацией в 2014 году. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

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Комментарии (2)

"Озабоченность, озабоченность и озабоченность", как завещает великий Лавров.
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