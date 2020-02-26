США на год продлили антироссийские санкции, связанные с Украиной. И ввели новые уже из-за Ирана

Дональд Трамп подписал указ, продлевающий на год действие санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Американский Минфин, тем временем, ввел санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, Турции и России, поддерживающих, как уверенно сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, иранскую ракетную программу. Об этом 26 февраля пишет «Коммерсант».



По данным издания, пока список лиц, попавших под новые санкции не попал в публичное поле.



Что же касается продления санкция, то в документе, подписанном президентом, говорится, что действия и политика указанных в санкционном списке лиц

