США на год продлили антироссийские санкции, связанные с Украиной. И ввели новые уже из-за Ирана
Дональд Трамп подписал указ, продлевающий на год действие санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Американский Минфин, тем временем, ввел санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, Турции и России, поддерживающих, как уверенно сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, иранскую ракетную программу. Об этом 26 февраля пишет «Коммерсант».
По данным издания, пока список лиц, попавших под новые санкции не попал в публичное поле.
Что же касается продления санкция, то в документе, подписанном президентом, говорится, что действия и политика указанных в санкционном списке лиц
«по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
Ограничения против России по ситуации на Украине были введены еще предыдущей президентской администрацией в 2014 году. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.