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Технологии 20 ноября — круглый стол «Развитие мобильных технологий»

20 ноября — круглый стол «Развитие мобильных технологий»

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Жизнь современного человека практически полностью сосредоточена в смартфоне: здесь он прокладывает дорогу в навигаторе, общается в соцсетях и мессенджерах, делает покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах, регистрируется на рейс самолета и т.п. С мобильника можно открыть домофон и запустить стиральную машинку, отследить место нахождения детей и заказать продукты. Кажется, сегодня нет ничего, для чего еще не сделали мобильное приложение. О том, как развиваются мобильные приложения, и кто их создает — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как растет спрос на создание мобильных приложений от компаний в разных отраслях? Какие мобильные приложения востребованы больше всего?

  • Разработка и оптимизация мобильных приложений: как меняется подход к функционалу и внешнему виду?

  • Кто сегодня создает мобильные приложения: как изменился профиль разработчиков и компаний, занимающихся их созданием?

  • Интернет вещей и «умный дом» в мобильном телефоне.

  • Развитие мобильных платежей. Особенности банковских приложений.

  • Защита данных в мобильных приложениях, обеспечение кибербезопасности.

  • Дополненная и виртуальная реальность в мобильных приложениях.

  • Взаимодействие с магазинами приложений (AppStore, Google Play и др.).

  • Каковы основные направления развития мобильных приложений на ближайшие несколько лет? Что нового мы можем ожидать?

К участию в круглом столе приглашаются разработчики мобильных приложений; магазины мобильных приложений; компании, которые предлагают пользователям услуги и товары через мобильные приложения; эксперты рынка.

О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 20 ноября 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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