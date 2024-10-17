20 ноября — круглый стол «Развитие мобильных технологий»

Жизнь современного человека практически полностью сосредоточена в смартфоне: здесь он прокладывает дорогу в навигаторе, общается в соцсетях и мессенджерах, делает покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах, регистрируется на рейс самолета и т.п. С мобильника можно открыть домофон и запустить стиральную машинку, отследить место нахождения детей и заказать продукты. Кажется, сегодня нет ничего, для чего еще не сделали мобильное приложение. О том, как развиваются мобильные приложения, и кто их создает — поговорим на круглом столе.

