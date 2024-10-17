20 ноября — круглый стол «Развитие мобильных технологий»

Жизнь современного человека практически полностью сосредоточена в смартфоне: здесь он прокладывает дорогу в навигаторе, общается в соцсетях и мессенджерах, делает покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах, регистрируется на рейс самолета и т.п. С мобильника можно открыть домофон и запустить стиральную машинку, отследить место нахождения детей и заказать продукты. Кажется, сегодня нет ничего, для чего еще не сделали мобильное приложение. О том, как развиваются мобильные приложения, и кто их создает — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Как растет спрос на создание мобильных приложений от компаний в разных отраслях? Какие мобильные приложения востребованы больше всего?
Разработка и оптимизация мобильных приложений: как меняется подход к функционалу и внешнему виду?
Кто сегодня создает мобильные приложения: как изменился профиль разработчиков и компаний, занимающихся их созданием?
Интернет вещей и «умный дом» в мобильном телефоне.
Развитие мобильных платежей. Особенности банковских приложений.
Защита данных в мобильных приложениях, обеспечение кибербезопасности.
Дополненная и виртуальная реальность в мобильных приложениях.
Взаимодействие с магазинами приложений (AppStore, Google Play и др.).
Каковы основные направления развития мобильных приложений на ближайшие несколько лет? Что нового мы можем ожидать?
К участию в круглом столе приглашаются разработчики мобильных приложений; магазины мобильных приложений; компании, которые предлагают пользователям услуги и товары через мобильные приложения; эксперты рынка.
О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 20 ноября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru