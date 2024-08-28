«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Зачем эскейп-румам и квестам нужен ГОСТ?

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





После трагедии в махачкалинском квест-руме «Дом ужасов» в России задумались о создании ГОСТа для подобных услуг. Петербургские участники рынка призывают не смешивать хоррор-перфомансы и интеллектуальные квесты: избыточное регулирование может ударить по добросовестным игрокам, которые и так следят за соблюдением норм безопасности.



О том, что в России до конца 2024 года может появиться ГОСТ для квестов, 28 августа сообщил РБК со ссылкой на управляющего партнера сети «Клаустрофобия» Владимира Жиганова и PR-директора агрегатора «Мир квестов» Анастасию Недумову.



После гибели двух девушек в махачкалинском квест-руме законодатели заговорили о том, чтобы запретить квесты вообще, пояснил Жиганов. Поэтому участники рынка решили перехватить инициативу и создать единый стандарт подобных развлечений.

Что случилось в Махачкале? Пожар в квест-комнате в Махачкале произошел в июле 2024 года. Организатором выступала компания «Дом ужасов». Один из аниматоров поджег перчатку и отбросил ее в сторону, где лежала емкость с бензином. Участницы квеста были прикованы и не смогли выбраться из подвального помещения, охваченного огнем. Одна получила тяжелое отравление угарным газом и умерла вскоре после прибытия в больницу. Вторую с ожогами 100% поверхности тела еще несколько часов пытались спасти, но она тоже скончалась. В результате было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек ( ч. 3 ст. 238 УК ).



Что хотят прописать в ГОСТе? Составители ГОСТа предлагают прописать в нем запрет на проведение квестов в непредназначенных для этого помещениях, например: в бывших производственных цехах, на складах, в «заброшках» и на закрытых охраняемых объектах. Также под запрет попадет использование открытого огня и легковоспламеняющихся жидкостей, острых, колющих и режущих предметов. На путях эвакуации посетителей нельзя будет использовать механические замки. У закованных или запертых гостей должна быть возможность в экстренной ситуации самостоятельно освободиться. Внутри помещения для квеста придется предусмотреть кнопки, которые разблокируют локацию и включат технический свет. Использовать их сможет не только оператор игры, но и при необходимости — гость.



Что думают петербургские операторы квестов? Совладелица квестов «Взаперти» и Razoomgames Екатерина Левина поддерживает инициативу, так как следование ГОСТу поможет отделить ответственных игроков от тех, кто пренебрегает требованиями безопасности. «Квест-проекты, в которых предоставляются некачественные и тем более опасные для игроков услуги, маргинализируют сферу квестов. Имидж сферы из-за этого страдает и в СМИ, и в восприятии людей, которые в квестах никогда не бывали, а теперь, возможно, и не побывают, так как ассоциируют квесты только со страхом», — рассуждает она.

Жанр перформансов, в которых с участниками взаимодействуют актеры-аниматоры, — это всего лишь один из видов квестов, далеко не самый популярный и не самый многочисленный, отмечает Екатерина Левина. Поэтому важно, чтобы в разработке ГОСТа участвовали реальные участники рынка и была учтена вся специфика отрасли.

Предлагаемые в проекта ГОСТа стандарты, в том числе наличие кнопок [разблокировки], подсказок и экстренных выходов, требования пожарной безопасности и так далее, крупные компании соблюдают по умолчанию, подчеркивает она.



Основатель сети «Квеструм» Кирилл Золотухин напоминает, что ГОСТ для детских квестов уже существует. «С точки зрения принципов безопасности, технического оборудования и базовых стандартов он вполне подходит и под квесты для взрослых», — комментирует он. Перечисленные в проекте ГОСТа требования предприниматель называет «разумными и адекватными». «Собственно, мы в своих квестах всегда держали в голове примерно такие же моменты», — рассуждает он.



Но следование ГОСТу, согласно российскому законодательству, обязательным не является — это выбор каждой конкретной компании. Посетителей квестов сейчас защищают нормы Гражданского кодекса, Закон о защите прав потребителей, нормы пожарной безопасности и так далее, напоминает Кирилл Золотухин.



Ответственный бизнес и так соблюдает нормы безопасности, тогда как недобросовестные люди есть в любой отрасли, а травмы можно получить и на детской площадке, говорит представитель петербургского франчайзи крупной сети квест-румов. По его мнению, повышенные требования нужно предъявлять именно к квестам-перформансам. «Это взаимодействие с актерами, человеческий фактор как минимум, это какие-то жесткие моменты, это пугательные моменты», — отмечает он.

Собеседник «Фонтанки» не исключил, что в случае появления ГОСТа для квестов его предприятие пройдет такую добровольную сертификацию, но подчеркнул, что это будет зависеть от адекватности требований. Неприемлемым может, к примеру, стать ограничение по типу площадки. «Если помещение приведено в порядок, то не важно, завод это или не завод», — рассуждает он.



Какие несчастные случаи в квест-румах были в Петербурге? Нарекания к безопасности квестов и эскейп-румов периодически возникают и в Петербурге. К примеру, в 2021 году шестилетний мальчик получил травму, упав с лестницы на кафельный пол во время квеста по мотивам произведений Толкина. Первоначально в травмпункте был диагностирован ушиб, однако позже в стационаре на снимках рассмотрели компрессионный перелом позвоночника. Тогда СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников квест-рума. Несчастный случай произошел у одного из франчайзи сети iLocked, но следователи опечатали и запретили доступ и к квест-румам других партнеров сети.



В 2023 году в квест-руме на улице Циолковского двое подростков получили травмы различной степени тяжести. Мать одного из мальчиков рассказала, что тот почти весь квест — а он длился час — пролежал прикованным к кровати. При этом актер лил ему воск на живот и грудь и бил электрошокером по рукам.



Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обвиняемые частично признали вину.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

