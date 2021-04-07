В Петербурге шестилетний ребёнок сломал позвоночник на квесте по мотивам произведений Толкина. Проверку будет проводить СК

Отмечается, что к прохождению квеста допускались дети с 6 лет. Мама мальчика Ирина в своем обращении к омбудсмену Александру Шишлову написала, что «ребенок упал с высоты человеческого роста на кафельный пол, из-за разрушения конструкции сборной лестницы, являющейся неотъемлемым этапом прохождения квеста». Кроме самого трагического происшествия с тяжелыми последствиями для здоровья сына, ее потрясло бездействие организаторов игры и правоохранительных органов.

Ирина сообщила, что перед началом квеста родителей детей-участников заверили, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение (аниматор помогает им проходить «испытания» и следит за безопасностью), однако после того, как Миша упал, игра не была остановлена, никто из организаторов не вошел в запертое снаружи помещение и не оказал ребенку помощь. Мальчику пришлось справляться самостоятельно. Выбравшись, он рассказал родителям о том, что с ним произошло, и пожаловался на сильную боль в области груди.



Далее был травмпункт, где сначала поставили диагноз «ушиб». Однако затем состояние мальчика ухудшилось, а в стационаре на снимках рассмотрели компрессионный перелом позвоночника. Заявление в полицию, по словам матери, было написано. Она оставила свои контакты для связи, однако ей так никто и не перезвонил.

«Увидев очередную рекламу квеста, Ирина обратилась к его организаторам, но ни извинений, ни предложения компенсировать расходы на лечение и реабилитацию сына, ни желания разобраться в том, как все произошло (что случилось с лестницей, почему ребенок оказался один в запертом помещении и не получил помощь), от них не последовало. Ей рекомендовали «передать официальный запрос на бумажном носителе с описанием всех фактов» для изучения юристами», — сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

После полученной травмы полгода мальчику нельзя сидеть, а ходить можно только в корсете ограниченное время (ежедневно увеличивая его на пять минут). На два года под запретом все формы активности и физических нагрузок.

