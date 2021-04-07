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В Петербурге шестилетний ребёнок сломал позвоночник на квесте по мотивам произведений Толкина. Проверку будет проводить СК

Путешествие по Средиземью Джона Толкина закончилось для маленького петербуржца тяжёлой травмой

Шестилетний ребёнок получил перелом позвоночника во время прохождения семейного квеста «Хоббит. Путешествие в Средиземье» в Петербурге. Мать, отчаявшаяся получить от организаторов хотя бы извинения, обратилась к омбудсмену. Об этом сообщается 7 апреля на сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Отмечается, что к прохождению квеста допускались дети с 6 лет. Мама мальчика Ирина в своем обращении к омбудсмену Александру Шишлову написала, что «ребенок упал с высоты человеческого роста на кафельный пол, из-за разрушения конструкции сборной лестницы, являющейся неотъемлемым этапом прохождения квеста». Кроме самого трагического происшествия с тяжелыми последствиями для здоровья сына, ее потрясло бездействие организаторов игры и правоохранительных органов.

Ирина сообщила, что перед началом квеста родителей детей-участников заверили, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение (аниматор помогает им проходить «испытания» и следит за безопасностью), однако после того, как Миша упал, игра не была остановлена, никто из организаторов не вошел в запертое снаружи помещение и не оказал ребенку помощь. Мальчику пришлось справляться самостоятельно. Выбравшись, он рассказал родителям о том, что с ним произошло, и пожаловался на сильную боль в области груди.

Далее был травмпункт, где сначала поставили диагноз «ушиб». Однако затем состояние мальчика ухудшилось, а в стационаре на снимках рассмотрели компрессионный перелом позвоночника. Заявление в полицию, по словам матери, было написано. Она оставила свои контакты для связи, однако ей так никто и не перезвонил.

«Увидев очередную рекламу квеста, Ирина обратилась к его организаторам, но ни извинений, ни предложения компенсировать расходы на лечение и реабилитацию сына, ни желания разобраться в том, как все произошло (что случилось с лестницей, почему ребенок оказался один в запертом помещении и не получил помощь), от них не последовало. Ей рекомендовали «передать официальный запрос на бумажном носителе с описанием всех фактов» для изучения юристами», — сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

После полученной травмы полгода мальчику нельзя сидеть, а ходить можно только в корсете ограниченное время (ежедневно увеличивая его на пять минут). На два года под запретом все формы активности и физических нагрузок.

Омбудсмен усмотрел в действиях организаторов квеста нарушение статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и привлек к проверке следственный отдел Главного следственного управления СК РФ. Уполномоченный также попросил следственные органы сообщить, поступали ли к ним материалы из отдела полиции, в который обратилась семья пострадавшего ребенка.

Минувшим летом на квесте про динозавров одиннадцатилетний мальчик упал в трубу и тоже сломал позвоночник.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
В баню эти квесты. Недобросовестные организаторы с руками из одного места даже трассу нормальную построить не могут для прохождения, не то, что помощь оказать и вызвать скорую. Странно, что этот квест еще работает после случившегося. Ждут, что еще один ребенок травмируется или погибнет? А, забыл, мы ведь в России...
мухомор
так это же ilocked
франшизу берут все кому не лень.
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