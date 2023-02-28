«Уровень страха — до чёртиков». Как петербургских школьников запугали на квесте до уголовного дела

После жестокого квеста, в котором пострадал подросток, в Петербурге возбудили уголовное дело по признакам преступления по первой части 238-й статьи УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом 28 февраля говорится в telegram-канале городского управления СКР.

«В одной из коммерческих структур в Адмиралтейском районе города 17-летний участник игры получил повреждения. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Речь идёт об организации на улице Циолковского. Мать пострадавшего подростка из Кудрово рассказала «Фонтанке», что сын отправился в квест-комнату в длинные выходные с друзьями — двумя молодыми людьми и тремя девушками. Только двое из них, по её словам, были совершеннолетними.

В описании к квесту, который выбрали подростки, говорится: «Стены этого места пропитаны болью и ужасом». Там же указан и предполагаемый «уровень страха» — «до чёртиков». По информации на сайте, нижняя граница возраста для тех, кто хочет на него попасть, — 14 лет.



«Девчонок таскали за волосы, мальчишка один почти весь квест — а он длился час — пролежал прикованным к кровати. Это было что-то вроде пыточной. Актёр лил ему воск на живот и грудь и бил электрошокером по рукам», — поделилась Ирина.

Для устрашения участникам квеста якобы показывали трансляцию с «пытками» одного из их приятелей. Первый раз, по её словам, юношу ударили после того, как он заявил актёру, что не считает кадры жуткими.

«У одного парня огромный волдырь в паховой области, еще бы чуть-чуть — и удар не совсем по ноге пришелся. У девчонок битые локти и ссадины. При этом инструктажа не было и паспорт у ребят не спросили», — рассказала женщина.



Спустя несколько дней после случившегося, вспоминает Ирина, она пообщалась с директором организации. «Она попросила прощения, что не проверила документы, нам вернули деньги — 5,5 тыс. руб.», — подытожила собеседница.

Медики зафиксировали у школьника электротравму, ушибы мягких тканей головы, шеи и грудной клетки, а также перелом одной из костей кисти. Небезвредным такое «развлечение» оказалось и для психики молодого человека.

