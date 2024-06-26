24 июля — Клуб «Ресторатор». Тематическое заседание «Рынок готовой еды»

Рынок готовой еды — один из главных драйверов развития общепита в России в последние годы. Особенно актуален бизнес по производству готовой еды стал во время ковида. Дарк-китчены начали открывать не только специализированные компании, но и традиционные рестораторы и ретейлеры.



В итоге развиваются сразу три модели потребления готовой еды: люди приобретают рационы питания на определенный период либо делают разовые заказы с доставкой, а также покупают готовую еду в магазинах и кулинарии.

