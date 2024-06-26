24 июля — Клуб «Ресторатор». Тематическое заседание «Рынок готовой еды»

Рынок готовой еды — один из главных драйверов развития общепита в России в последние годы. Особенно актуален бизнес по производству готовой еды стал во время ковида. Дарк-китчены начали открывать не только специализированные компании, но и традиционные рестораторы и ретейлеры.
В итоге развиваются сразу три модели потребления готовой еды: люди приобретают рационы питания на определенный период либо делают разовые заказы с доставкой, а также покупают готовую еду в магазинах и кулинарии.
При этом все сегменты этого бизнеса продолжают расти очень быстрыми темпами. Например, по оценке «Яндекс.Еды», объем рынка доставки готовой еды в 2023 г. вырос на 17% и достиг 492 млрд рублей, а по итогам 2024 г. должен увеличиться до 600 млрд рублей.
Продажи готовой еды в сетевой рознице в 2023 г. росли еще быстрее. По данным NIQ, в среднем по России они увеличились на 29,4%, а в некоторых регионах — более чем на 40%. К примеру, только в «Пятерочке» спрос вырос на 44%, а за год было продано 1,3 млрд готовых блюд.
Бизнес-модель ресторана без зала, дорогого ремонта и официантов выглядит очень привлекательно. В итоге совладельцами нескольких стартапов за последние годы становились крупнейшие компании страны — Сбер, X5 Retail Group и VK. В то же время другие бизнес-проекты, напротив, закрывались, не выдерживая конкуренции. И наконец, в 2023–2024 гг. на рынке произошло несколько инцидентов с массовыми отравлениями клиентов, что может отразиться на доверии потребителей к данному виду сервиса.
Вопросы для обсуждения
- Тренды рынка готовой еды.
- Как изменились требования потребителей к готовой еде?
- Когда наступит пресыщение: каковы резервы роста рынка готовой еды?
- Бизнес-модель дарк-китчена: преимущества без недостатков?
- Проблемы рынка готовой еды.
- Каким образом обеспечить безопасность для потребителя?
- Как будет трансформироваться рынок готовой еды?
К участию приглашаются: сервисы заказа готовой еды, кулинарии; компании, занимающиеся сетевой розницей; производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.
Заседание клуба «Ресторатор» состоится 24 июля 2024 года, модератор заседания — Дмитрий Грозный.
Компания «Алтэк» — стратегический партнер мероприятия.
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru