Это не гало. В Петербурге наблюдают редкое явление

Редкое атмосферно-оптическое явление наблюдали днём 25 июня в Петербурге. Радуга в облаках вокруг солнца — это венец. Фотографии и видео публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».
Венец отличается от гало меньшим диаметром колец и часто (и сегодня тоже) состоит из нескольких концентрических радужных колец. Венцы возникают в результате дифракционного рассеяния света на каплях или кристаллах, как правило, при прохождении перед солнцем высокослоистых или высококучевых облаков.
Гало в Петербурге видят чаще, например оно было 14 июня. Иногда оно бывает сложным, с несколькими кольцами и дугами, с ложными солнцами (такое бывает и с луной).