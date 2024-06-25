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    Это не гало. В Петербурге наблюдают редкое явление

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Редкое атмосферно-оптическое явление наблюдали днём 25 июня в Петербурге. Радуга в облаках вокруг солнца — это венец. Фотографии и видео публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    Венец отличается от гало меньшим диаметром колец и часто (и сегодня тоже) состоит из нескольких концентрических радужных колец. Венцы возникают в результате дифракционного рассеяния света на каплях или кристаллах, как правило, при прохождении перед солнцем высокослоистых или высококучевых облаков.

    Гало в Петербурге видят чаще, например оно было 14 июня. Иногда оно бывает сложным, с несколькими кольцами и дугами, с ложными солнцами (такое бывает и с луной).

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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