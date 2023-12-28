Круги и линии украсили небо под Петербургом

Редкие оптические явления наблюдали петербуржцы вечером 27 декабря и ночью 28-го. От источников света выросли столбы, а вокруг луны появилось гало. Фотографии публикуют «Астро Фото Болото» и «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Гало чаще бывает солнечное, но иногда возникает и вокруг луны. Это гало сложное: видно и элементы паргелического круга, и верхней дуги. И гало, и световые столбы образуются при отражении света от ледяных кристаллов в воздухе.
В начале декабря в Ленобласти уже наблюдали световые столбы, а в Петербурге — солнечное гало.