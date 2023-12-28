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    Круги и линии украсили небо под Петербургом

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    Редкие оптические явления наблюдали петербуржцы вечером 27 декабря и ночью 28-го. От источников света выросли столбы, а вокруг луны появилось гало. Фотографии публикуют «Астро Фото Болото» и «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Гало чаще бывает солнечное, но иногда возникает и вокруг луны. Это гало сложное: видно и элементы паргелического круга, и верхней дуги. И гало, и световые столбы образуются при отражении света от ледяных кристаллов в воздухе.

    В начале декабря в Ленобласти уже наблюдали световые столбы, а в Петербурге — солнечное гало.

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