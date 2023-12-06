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    «Дым» над водой и гало в небе. Ясный день балует петербуржцев природными красотами

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    День 6 декабря в Петербурге выдался морозным и ясным. Заснеженный и заледенелый город в лучах солнца преобразился в зимнюю сказку, волшебства которой сегодня добавляли сразу несколько природных явлений. А к закату солнце вновь разлило по небу яркие краски.

    В разных районах Петербурга читатели «Фонтанки» запечатлели в среду солнечное гало. Это довольно редкое оптическое явление представляет собой светящийся круг вокруг солнца. Образуется он, когда солнечный свет преломляется в кристалликах льда в перистых облаках в верхних слоях тропосферы — на высоте в 5–10 километров. Красоту наблюдали, например, с берега южного намыва или прямо посреди города — в Красногвардейском районе.

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    Мороз и влажность нарядили улицы Петербурга в ледяные шубы. «Мхом» из маленьких ледяных кристаллов обросли деревья, ограды набережных, природа украсила даже мусор.

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    Холодной погоде вкупе с не полностью покрывшимся льдом реками петербуржцы обязаны и еще одним зрелищным явлением — парением воды. Неву словно заволокло дымом. В первой половине дня туманное облако было таким плотным, что с трудом можно было разглядеть другой берег. К вечеру осталась уже легкая дымка. Парение возникает, когда температура поверхности воды значительно выше температуры воздуха.

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    Завершился световой день еще одним прекрасным закатом, хоть и не таким кроваво-красным, как накануне. Небо окрасилось в красно-оранжевый, пока солнце пряталось за горизонт.

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