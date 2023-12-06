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    Нашла время испаряться. Плотный туман поднялся над Невой в 12-градусный мороз

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Удивительное явление — туманное облако на Невой — наблюдают и фотографируют петербуржцы 6 декабря. Объясняем, как такое может быть в минус 12 градусов.

    По набережной прогулялся и фотограф «Фонтанки». «Туман» весьма плотный, местами видимость почти нулевая.

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    «Туман» — в кавычках, потому что на самом деле это не туман. Это явление возникает, когда температура поверхности воды значительно выше температуры воздуха. Как раз сейчас в Петербурге воздух очень холодный, а на Неве есть открытая вода: лёд не успел покрыть её целиком.

    Это явление называется «туманы испарения», хотя правильнее говорить «парение» водоёма, объяснял ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, «вода относительно теплая, воздух холодный. Идет испарение, и его ветром сносит».

    В ноябре такое же парение наблюдалось на Финском заливе у берегов острова Гогланд.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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