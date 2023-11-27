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    На улице холод, а Финский залив испаряется. Объясняем, почему так происходит

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    4 комментария

    Над Финским заливом заметили пар. Ролик появился в телеграм-канале «Гогланд говорит» 27 ноября. На кадрах видно, что над водой стоит неплотный туман, похожий на дымку или испарение. И это при том, что на улице около –10 градусов.

    Синоптики говорят, что это обычное явление. Даже в сильные морозы можно наблюдать так называемые «туманы испарения». Они возникают, когда температура поверхности воды значительно выше температуры окружающего воздуха.

    Однако эти кадры правильнее назвать «парение залива», говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Сложно это назвать туманом — видимость довольно хорошая. Скорее видео названо правильно — парение залива. Вода относительно теплая, воздух холодный. Идет испарение, и его ветром сносит».

    Чаще всего подобные явления наблюдаются над незамерзающими заливами арктических морей, вблизи кромки арктических льдов, осенью и зимой над быстрыми незамерзающими реками.

    Но это не единственное, чем удивит погода жителей Петербурга и Ленобласти сегодня. На подходе метель — город уже помрачнел в ожидании стихии. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, разгул метели придется на вечер понедельника, 27 ноября.

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    Комментарии 4

    Гость27 Ноя 2023 в 17:11
    Пошли купаться !
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