50 оттенков Петербурга. Посмотрите, как метель окрасила город в серый

В Петербурге началась обещанная метель. Через супервидовые камеры «Фонтанки» она выглядит неуютно и совсем не похожа на зимнюю сказку.



Городские улицы, Нева и набережные помрачнели, словно на них накинули серый фильтр. На некоторых камерах сквозь снежную муть едва просвечивают очертания привычных петербургских видов.