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    50 оттенков Петербурга. Посмотрите, как метель окрасила город в серый

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    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
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    В Петербурге началась обещанная метель. Через супервидовые камеры «Фонтанки» она выглядит неуютно и совсем не похожа на зимнюю сказку.

    Городские улицы, Нева и набережные помрачнели, словно на них накинули серый фильтр. На некоторых камерах сквозь снежную муть едва просвечивают очертания привычных петербургских видов.

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    С земли, впрочем, все не так мрачно. Хотя серое небо и ветер, швыряющий снег в лица прохожих, все равно не придают картине уюта.

    читательница «Фонтанки» Надежда

    К ночи, по прогнозам синоптиков, Петербургу насыплет 7–10 см снега. С 15 часов в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. И в ближайшие дни петербургские улицы продолжит засыпать, а МЧС предупреждает об усилении ветра до 18 м/с 28 ноября.

    Сильный снег и метель обещают и в Ленобласти. Температура ночью будет опускаться до –12 градусов, а днем — колебаться от нуля до –5 градусов. Дорожники на КАД Петербурга и федеральных трассах Ленобласти работают в режиме повышенной готовности, рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»

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