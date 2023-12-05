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    Солнечный столб и кровавый закат. Небо над Петербургом впечатлило горожан красками

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    4 комментария

    читательница «Фонтанки» Екатерина

    Невероятно яркий закат разлился по небу над Петербургом 5 декабря. А вдобавок к этому горожане могли наблюдать еще и солнечный столб.

    Солнечный или световой столб — атмосферное явление, характерное как раз для холодного времени года. Свет отражается в ледяных кристалликах в воздухе и создает оптический эффект. Сегодняшний закат окрасил столб в оранжевые, розовые и красные цвета.

    читательница «Фонтанки» Екатерина

    Читатели из Красносельского района Петербурга запечатлели его нежно-рыжим. В Рыбацком он лег светлой дорожкой среди облаков, похожих на розовую вату. А в Приморском районе — красно-розовым пятном на сером фоне.

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    Сам же закат сегодня переливался от ярко-оранжевых цветов до кроваво-красных. Особенно впечатляющим он виделся в центре. Таким было закатное небо в объективах супервидовых камер «Фонтанки».

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    ПетербургЗакатСолнечный столб
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    Комментарии 4

    Гость05 Дек 2023 в 18:37
    Никаких знаков свыше =))
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