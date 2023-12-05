Солнечный столб и кровавый закат. Небо над Петербургом впечатлило горожан красками

читательница «Фонтанки» Екатерина
Невероятно яркий закат разлился по небу над Петербургом 5 декабря. А вдобавок к этому горожане могли наблюдать еще и солнечный столб.
Солнечный или световой столб — атмосферное явление, характерное как раз для холодного времени года. Свет отражается в ледяных кристалликах в воздухе и создает оптический эффект. Сегодняшний закат окрасил столб в оранжевые, розовые и красные цвета.
читательница «Фонтанки» Екатерина
Читатели из Красносельского района Петербурга запечатлели его нежно-рыжим. В Рыбацком он лег светлой дорожкой среди облаков, похожих на розовую вату. А в Приморском районе — красно-розовым пятном на сером фоне.
Сам же закат сегодня переливался от ярко-оранжевых цветов до кроваво-красных. Особенно впечатляющим он виделся в центре. Таким было закатное небо в объективах супервидовых камер «Фонтанки».