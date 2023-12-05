Солнечный столб и кровавый закат. Небо над Петербургом впечатлило горожан красками

Невероятно яркий закат разлился по небу над Петербургом 5 декабря. А вдобавок к этому горожане могли наблюдать еще и солнечный столб.

Солнечный или световой столб — атмосферное явление, характерное как раз для холодного времени года. Свет отражается в ледяных кристалликах в воздухе и создает оптический эффект. Сегодняшний закат окрасил столб в оранжевые, розовые и красные цвета.