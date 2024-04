Ресторанный гид от «Яндекса»: от Б до U

Все могло бы закончиться минут за 5, включая вступительные речи генерального директора «Яндекса Еды» Евгения Анищенкова и консультанта Ultima Guide Екатерины Пугачевой, председателя жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии (в 2022 г. The World’s 50 Best Restaurants ушел из России).



Однако 4 раза Алису прервали на вручение призов в спецноминациях «Тёплый приём», «Вдохновляет на снимки», «На высшем уровне» и «Доставка Ultima Яндекс Еда», в каждой из которых награждалось еще по 3 заведения.