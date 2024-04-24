Ресторанный гид от «Яндекса»: от Б до U

«Яндекс Еда» впервые презентовала в Петербурге ресторанный гид Ultima Guide. Дмитрий Грозный проанализировал список из 50 заведений, которых наградил IT-гигант.



Александр Петросян/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





«Давайте сделаем вид, что позируем», — говорит своим соседям по столу-гвоздику блондинка в черном декольтированном платье. Именно на нее направлены камеры светских репортеров. В этот момент костыль, полностью покрытый блестящей серебряной чешуей, падает на пол. Девушка мгновенно его подбирает, со смехом заявляя: «Это летучий костыль». Да блондинка — та самая Лена Летучая, которую прославила программа «Ревизорро». А где-то рядом — тоже блондинка — та самая Юлия Пош, соосновательница «Антиглянца» — главного (или, по крайней мере, одного из) гламурного телеграм-канала страны (в 2020 г. Юлия стала победителем в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Новые медиа»). Лена и Юля — главные светские персоны на церемонии вручения Ultima Guide от «Яндекс Еда», которая прошла в Петербурге.



Дмитрий Грозный/ Фонтанка.ру

В кулуарах поговаривали, что ради церемонии, которая состоялась в круглой котельной Левашовского хлебозавода, «Яндекс» заблаговременно привез из Москвы 30 селебрити. В целом же это была не только необычная, но и весьма странная ресторанная премия. Ключевую роль в ней сыграл модный ИИ.



Фото: Дмитрий Грозный/ Фонтанка.ру Фото: Дмитрий Грозный/ Фонтанка.ру Фото: Дмитрий Грозный/ Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Яндекс-подготовка

Еще в середине февраля эксперты получили письма от «Яндекс Еды». Пройдя по ссылке, человек, в частности, узнавал, что «на первом этапе при помощи нейросети, которую мы обучили на агрегированных данных, мы сформировали лонг-листы заведений». «Профессионалы индустрии и известные фуди», из которых, как явствовала инструкция, состояло жюри, должны были оценить «350+ ресторанов». Список действительно оказался на любой вкус (что хорошо): «Чайхона Узген» соседствовала с дорогим французским заведением на Крестовском острове Lou Lou, «Гоблинский пуншъ» уживался с премиальным итальянским рестораном Percorso, а «У Захара» — с «Палкиным».



Возможности искусственного интеллекта вообще безграничны, он, в частности, предлагал оценить ресторан «Летучий голландец», которого вообще не существует: парусник с таким названием есть, но рестораны, которые на нем работают, имеют другие названия.

В итоге экспертного голосования «Яндекс Еда» составила список из 50-ти заведений.

Алиса&Co

Большую часть гостей церемонии составляли представители петербургской ресторанной индустрии. Если придерживаться алфавитного порядка, то на Левашовский завод, среди прочих, прибыли создатель кабаре «Шум» и сети «Минутка» Артем Балаев, сооснователь бара El Copitas Игорь Зернов, шеф-повар La Biga Антон Исаков, владелец ресторана EM Эдик Мурадян, генеральный продюсер премии WhereToEat Ирина Тиусонина, владелица ресторанов Nordic и Dreva Надежда Третьякова, ресторатор Антонио Фреза и т.д. Угощение было таким же разношерстным, как и список для экспертного голосования: столы украшали хот-доги с крабом, жареная корюшка, бутерброды с докторской колбасой и пр.



Вел церемонию Александр Малич, вернее, правильнее сказать, что он в этот вечер был ассистентом. «Спасибо, Алиса, впервые меня представляет (ее) голос: это волнует»,— так начал Александр свою речь. Алиса, то есть виртуальный голосовой помощник от «Яндекса», и дальше была главной. Если бы ей не мешали, это была бы самая стремительная церемония на свете, так как Алиса просто зачитала список из 50 заведений по алфавиту — лауреатам даже не нужно было выходить на сцену. Первым в списке были «Банщики», последним — United Butchers.



Все могло бы закончиться минут за 5, включая вступительные речи генерального директора «Яндекса Еды» Евгения Анищенкова и консультанта Ultima Guide Екатерины Пугачевой, председателя жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии (в 2022 г. The World’s 50 Best Restaurants ушел из России).

Однако 4 раза Алису прервали на вручение призов в спецноминациях «Тёплый приём», «Вдохновляет на снимки», «На высшем уровне» и «Доставка Ultima Яндекс Еда», в каждой из которых награждалось еще по 3 заведения.



В итоге абсолютным триумфатором церемонии стала ресторанная группа DreamTeam Алексея Бурова. Всего в DreamTeam входит 6 ресторанов (не считая бара-бутика «Пивная карта»), и все 6 вошли в Топ-50 лучших заведений! Но, кроме того, DreamTeam завоевала награды и во всех 4 спецноминациях! То есть всего наград получилось 10 — вдвое больше, чем у ближайшего конкурента. Фантастический результат!

На втором месте оказался DuoBand. Среди 50-ти лучших были все 5 основных заведений ресторанной группы Дмитрия Блинова и Рената Маликова, впрочем, все они и на других премиях за последние годы получали множество призов. Однако ни в одной спецноминации DuoBand упомянут не был.

Чемпионом по числу наград на одно заведение стал ресторан Percorso, расположенный в отеле Four Seasons, — место в топ-50 плюс сразу две спецноминации. Ровно такой же результат показал Blackchops, который входит в DreamTeam.



Последнюю награду в последней спецноминации «Доставка Ultima Яндекс Еда» завоевал ресторан BeefZavod. «На самом деле, это самая странная награда, которую мы могли получить сегодня. Просто мы не доставляем мясо, мы стараемся вообще не доставлять никакую еду»,— под смех зала сообщил шеф-повар ресторана BeefZavod Антон Феоктистов.

Впрочем, все можно списать на тот самый ИИ. Ведь еще в самом начале Александр Малич всех предупредил: «Совершенно независимая от белковой пищи математическая модель, созданная при поддержке консалтинговой компании «Яков и партнеры», подсчитывает результаты и составляет итоговый топ-50».



Жемчужины

На фуршетных столах по-прежнему было много всего. В полутьме зала — просто ошибиться: хотя очертания предметов были очень знакомыми, цвет казался необычным. На всякий случай пришлось задать вопрос, а что это?



— Яйца, маринованные в соевом соусе, — ответила очень предупредительная девушка.

— Стоит ли рисковать, как думаете?

— Конечно. Их в Smoke BBQ готовили.

— А вы оттуда?

— Нет, я из «Трапписта».

Для справки заметим, что оба ресторана входят в DreamTeam…

На выходе ресторанам выдавали таблички лауреата гида и «золотые» жемчужины, размером с маленькое ядро.

— Вы свою «жемчужину» забрали? — поинтересовался я у шеф-повара бистро Crevette Олега Перфилова.

— Вот моя жемчужина! — ответил Олег и показал на Алену Мельникову, соосновательцу бистро и супругу.

Кто вошел в Ultima Guide

«Банщики», «Блок», «Русская рюмочная № 1», «Сад», «Траппист», «Шеф Маруся и Ко», Animals, Askaneli, BeefZavod, Betulla, Birch, Bist, Blackchops Bourgeois Bohemians, Chuck, Crevette, Duo, Duo Asia, EM, Forno Bravo Centrale, Frantsuza Bistrot, Harvest, Il Lago dei Cigni, Jerome, La Biga, La Prosciutteria, Mad, Mama Tuta, Meal, Minerals, Mr. Bo, Nino, Nordic, Ossu, Paloma Cantina, Pame, Percorso, Porto 19, Probka, Recolte, Salone Pasta & Bar, Saro, Sea, Signora, Self Edge Japanese, Smoke BBQ, Tandoor, Tartarbar, Tiger Lily, Ultramen, United Butchers.

Спецноминации

