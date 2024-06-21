Возлюбленная дикая утка: как устроен ресторан под музеем Бродского

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так уж получилось, что китайских заведений в Петербурге раз, два и обчелся. Новый ресторан «Пища династии Минь» — настоящий чайна-таун. Дмитрий Грозный выяснял, стоит ли туда идти за уткой по-пекински за 5000 рублей?

Я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки…



Эта строчка из стихотворения Бродского, по всей видимости, имела для судьбы ресторана «Пища династии Минь» ключевое значение. Вы спросите, какое отношение поэт, уехавший из Ленинграда летом 1972 года, имеет к заведению, открывшемуся в Петербурге летом 2024 года? Да самое прямое! Так как это строчка из стихотворения под названием «Письма династии Минь», а открылось заведение при музее Бродского «Полторы комнаты» в подвале дома Мурузи.



Для тех, кто в «Полутора комнатах» еще не был, совсем коротко: это самый странный музей, который только можно придумать. Потому что в самом пространстве, где жила семья Бродского, собственно, ничего нет — кроме скрипучего паркета, обрывков газет на стенах, рыжего абажура и балкона, на котором каждый год на день рождения отец фотографировал поэта. Постепенно музей распространяет свое влияние: под ним открылся книжный магазин (с баром), над ним — пространство, где можно побыть соседом Бродского.



А теперь — еще и ресторан. Возможно, самый странный ресторан из всех возможных странных ресторанов. Примерно так выглядит Китай в фильмах Вонга Карвая: настоящий чайна-таун, только без лубочных флажков и красных фонариков. Тут не коридоры, а улочки, вдоль стен которых притулились отдельные кабинеты, размером не больше холодильника. Но со всеми удобствами: у тебя есть не только мини-табуреточка, мини-столик, светильник, но и персональные бамбуковые жалюзи, при помощи которых ты в любой момент можешь отгородиться от действительности.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Глобально заведение делится на две части: направо пойдешь — в закусочную попадешь, которая открывается в полдень, налево — в бар (работает с 6 вечера). В закусочной светлее, тут вся мебель сделана из белой фанеры. Столики (здесь почти везде уменьшительный суффикс обязателен) установлены в три яруса: в итоге чувствуешь себя как на трибуне гастрономического стадиона.



Ресторан по сути представляет собой подземный мини-город: китайский «ларек» при входе, открытая кухня, напоминающая восточный рынок, а в конце длинной кирпичной «кишки» вдруг обнаруживается микро-бар, в котором коктейли разливают прямо из кранов. Когда думаешь, что все уже обошел, оказывается, что за очередной занавеской скрывается комната для чайных церемоний, за очередным поворотом — целый зал с аквариумом, в котором живут лягушки-альбиносы, а на очередном приступочке — еще один — в котором живет существо со странным именем аксолотль. Да, почти везде над «крышами» столиков еще и громоздятся потрепанные коробки.



В итоге сидеть здесь, безусловно, прикольно, но не комфортно. Как минимум, жестко. Всего лишь один столик в баре окружен настоящими диванами, а ведь всего мест здесь аж 150!

Все это хитроустроенное пространство сотворил архитектор Александр Бродский (он же проектировал все остальные музейные и немузейные площадки в доме Мурузи), а едой и напитками в «Пище династии Минь» заведует команда бара El Copitas. Если помните, то в рубежном 2021 году El Copitas занимал 8-ю строчку в рейтинге The World's 50 Best Bars. Выше никто из российских заведений общепита в мировых топах не поднимался.



Бродский не только упоминал утку в китайском стихотворении, поэт официально включил ее же в список своих любимых китайских блюд: об этом свидетельствует отпечатанный на машинке документ с размашистой подписью Бродского. В общем без утки в «Пище династии Минь» никак не могло обойтись. Они вышиты даже на кителях поваров. Но не только конечно. Здесь есть целая уточная, где готовые птицы ждут своего часа за стеклом витрины, а остальные обитают в спецпечке, которую Алексей Ермаков, бренд-шеф ресторанной группы Follow The Rabbits (куда входит El Copitas), ласково называет солярием. Кстати, действительно, похоже!



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Меню бара и закусочной пересекаются не на 100%, но утка есть в обоих вариантах. В стандартном варианте порция состоит из половины утки. Думаю, что большинству хватит этого на двоих. Дополнение стандартное: паровые блинчики в плетеном «туеске», соус хойсин и наструганные огурцы и зеленый лук. Всего этого «гарнира» на такое количество мяса почти гарантированно не хватит. Еще важно сказать, что «Пища династии Минь» всем своим видом дает понять, что место это крайне демократичное, однако половинка утки здесь стоит 2500 рублей (а целая — 5 тысяч), в то время как, к примеру, в Hagao на Vokzal1853 то же самое блюдо оценено в 1700 рублей (2800), а в премиальном ресторане «Москва-Пекин» за целую утку попросят 3800 рублей.



Острота горячих блюд и закусок в основном очень умеренна. Цены, как правило, по нынешним временам небольшие (то, что в одном из меню эспрессо оценено в 400 рублей, надеюсь, все-таки ошибка), но и порции — ровно такие же. Одной миски с курицей гунбао точно на ужин не хватит.



И конечно, нужно сказать, что китайская кухня во многом построена на обманках. Зачастую нужно догадываться, из чего это приготовлено. Вот как, например, димсамы с крабом (690). По факту бóльшую часть начинки составляют свинина и овощи! Веганы и вегетарианцы, будьте бдительны!

