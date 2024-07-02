Хачапури в камне, рыба-попугай и лапша на руинах. Топ-5 ресторанов, открывшихся в июне

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Петербург — официальная кулинарная столица России. А судя по географии открытий, то 1/7 частью суши все дело не ограничивается. Дмитрий Грозный исследовал грузинские, итальянские, китайские, азиатские и даже перуанские заведения, открывшиеся за истекший месяц.



Inki

Несколько лет назад все твердили про тренд на перуанскую кухню. Но тренд оказался кратковременной модой, благодаря которой, правда, в меню каждого (ну почти каждого) ресторана теперь есть севиче. Впрочем, российские шефы подходят к рецепту этой закуски столь авторски, что было бы интересно устроить слепую дегустацию для какого-нибудь настоящего перуанца. Опознает ли он где-то настоящее севиче или нет.



В последнее время в Петербурге вовсе не было перуанских ресторанов, но теперь есть. Inki. Он открылся на месте «Скотного двора» на Конногвардейском бульваре. Музыка — медитативная, атмосфера — солидная, декор напоминает театральные декорации: все эти фрески и барельефы вполне могли бы служить фоном для какого-то балета Петипа. В ресторане всего-то 40 мест, но еще есть большая веранда. И пусть погода не подведет!



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Шеф-поваром Inki стал Валерий Горинов (ех-Minerals). Его версия перуанской кухни чрезвычайно политкорректна и подойдет абсолютно любому. Ничего вызывающего: вкусы — тонки, пожалуй, лишь с острой отстринкой, а оформление блюд заставляет раз за разом повторять: «Какая лепота!» Тем более что освещение хорошее: сразу хочется стать фуд-фотографом. Когда видишь меню в бархатной обложке, понимаешь, что дешево здесь не отделаешься. Еще пару лет назад от таких цен в меню глаза бы вылезли на лоб, но сейчас принимаешь как данность, что лишь одно из полудюжины горячих блюд дешевле 1000 рублей.



Пикаронес — пончики на один укус. Горинов их делает из тыквы и батата, сопровождает лососем, айоли с лимоном и гелем из лайма. Закуска прикольная, но сами пончики несколько деревянные. Зато это одно из самых демократичных блюд, дешевле, к примеру, кукурузный хлеб. Маленький горячий каравай, который подают с маслом с анчоусами и лаймом. Не пожалеете!



Про севиче в меню — целая глава. Вариант из рыбы с незабываемым названием «пинджало» прекрасен. Тут все к месту — соус томато ди рохо, авокадо и даже лук, маринованный в малине. Единственно, не стоит ждать какой-то аутентичной остроты. Как и во всех прочих блюдах. Тартар из тунца с манго и авокадо и вовсе построен на оттенках вкуса: чувствуешь именно рыбу.



Краба подают с ананасом маринованным в сычуаньском перце. Сопровождением служат кокосовые сливки с лемонграссом и манговый айоли. По отдельности все хорошо, но гармонии не хватило. Среди горячих блюд невозможно не обратить внимание на рыбу-попугай. Ее подают в соусе ахи амарильо и спаржей под шапкой из лимонного маринованного сельдерея. Острота — мягкая и постепенно набирающая силу в послевкусии. Резюме: что хорошо, то хорошо!

Цыпленок хуане — настоящее шоу-блюдо. Тебе приносят зеленый кулек, перевязанный бечевкой. Кулек сделан из пальмового листа. Бечевку перерезают, внутри оказываются шафрановый рис и нежная ножка цыпленка, их тут же поливают из большой раковины сливочным соусом из юкки.



За сладкое в Inki отвечает Андрей Баглай. Десерт, в названии которого первое слово — «кукуруза», можно рекомендовать не просто смело, а горячо! Кукуруза здесь представлена во всех возможных ипостасях: есть крем (с добавлением виски, который отлично чувствуется), есть карамелизованный попкорн, а есть мусс в виде кукурузного початка, лежащий на «льдинке» из сахара мускавадо. Оттеняют всю эту кукурузность пломбир и гель из манго. Круто!

«Ели-шумели»

Не исключаю, что грузинских заведений в Петербурге уже больше, чем в Тбилиси! Ресторан «Ели-шумели» появился на туристическом перекрестке Невского и Мойки. Здесь раньше были «Дачники». Вход обрамляет множество «мочалок», за дверью — резкий спуск вниз. Если вас не пугают 15 ступенек, то дальше будет интересно. Под арочными сводами — вполне универсальный интерьер, за этническую составляющую которого отвечают фрески с гранатовыми деревьями и прочими чудесными зарослями. Залов целых три, есть еще отдельный кабинет.



Цены в целом можно назвать вполне умеренными, закуски и супы дешевле 300 рублей сейчас уже редко где встретишь. Главное, чтобы не подорожало! Бокал вина обойдется минимум в 380 рублей, а домашнее вино, в том числе ежевичное, тут наливают, к сожалению, только литрами.

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Грузинские названия блюд мы все давно знаем наизусть, но тут есть вещи необычные. Например, хачапури в камне. Шеф-повар Алексей Колесников придумал выпекать хачапури в тяжеленной каменной сковороде, в которой его и приносят к столу. Внутри — ни в коей мере не традиционная лепешка, а толстенный пирог, который буквально сочится сыром. Взял свой кусочек и закрыл опять каменной крышкой. Под ней ничего не остывает еще час, и это здорово. Теперь о неизбежных последствиях: дороже хачапури в Петербурге я не встречал (1190 рублей!!!), но его хватит, пожалуй, на троих.



Аджабсандалов в меню сразу два: есть традиционный, а есть — ореховый. В нем тушеные овощи перемешаны с густым ореховым соусом, выглядит очень по-домашнему, но блюдо интересное. В ассорти пхали одна из маленьких овощных котлеток сделана из лука-порея. Оказалось здорово и очень свежо, жаль, что мало кто так делает.

Гебжалия по-мегрельски — аккуратные сырно-мятные рулетики. Лучше больше заливать их мацони, чтобы они были менее сухими. Цены на хинкали по нынешним временам совсем невелики, но чудес не бывает: мяса внутри мешочка из теста немного. В традиционные городские или, как их еще называют, хинкали по-тбилисски, которые делают из свинины и говядины, я бы добавил больше зелени. Те же самые хинкали могут еще и пожарить. В Грузии так делают обычно наутро после обильного застолья — чтобы ничего не пропало. Для любителей жареных пельменей!



В окрошку на мацони добавляют еще и тархун, и за счет этого простонародное блюдо раскрывается новыми красками. Мангал занимает на открытой кухне самое видное место: можно наблюдать, как жарят твой шашлык. Люля-кебаб из баранины в «Ели-шумели» — размера XXL: колбаска длиной сантиметров 30, и никак не меньше. Зажаривают ее не сильно, содержание — нежное. Вот только сопровождение сверхлаконичное: лаваш, зерна граната и немного лука.



И не забывайте, что после ужина нужно будет подняться на 15 ступенек вверх!

Flori

Примерно посередине Суворовского проспекта много-много лет работал ресторан «Франческо», который был излюбленным местом встреч чиновников Смольного. Теперь на его месте открылся Flori. Была итальянская кухня, стала итальянская кухня: природа не терпит пустоты. В ресторане целых два этажа, притом для ленивых в будущем будет даже лифт. Наверху более комфортабельно и можно сказать буржуазно. Интерьер в стиле ар-деко, который днем просто залит солнцем. В конце зала спрятался балкончик, где можно сидеть, как в райских кущах. Вот только реально ли сюда попасть? Столик-то всего один, и он для двоих.



Flori — дело рук ресторанной группы «Комитет», у которой уже есть пара итальянских мест, и для любителей Rimski и Mona, скорее всего, сюрпризов не будет. Скорее, это просто новое место для любителей кухни от концепт-шефа Андрея Красова и бренд-шефа Дмитрия Шайкина.



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Атмосфера — по-настоящему дорогого ресторана, и когда видишь, что в меню, к примеру, пицца «Маргарита» стоит 300 рублей, понимаешь, что этот почти коммунизм, скорее всего, ненадолго. В других-то заведениях «Комитета» она почти вдвое дороже. Так что стоит торопиться. В меню, конечно, есть обязательная программа вроде цезаря с креветками или греческого салата с брынзой. Но в первом по-настоящему запоминающаяся заправка, а во втором — к классическому рецепту добавили сухарики.



Термин «итамеши» — так именуют симбиоз итальянской и японской кухни — только входит в моду, но какой же итальянский ресторан без азиатских «ноток». Татаки из тунца утопают в соусе понзу и снабжены вишенкой на торте — битыми огурцами. Да и тартар из тунца здесь подают с японским майонезом и водорослями. Суши и роллы тоже есть в меню, а значит, здесь пытаются угодить вообще всем вкусам.

Пицц много — целый десяток, а обещано еще больше. А еще в планах — стейк по-флорентийски.

Ossu U220

Формально Ossu — лапшичная и формально — сеть. Но начнешь разбираться, и вся классификация летит к черту. Потому что среди Ossu есть кафе, есть корнеры на фуд-холлах, а то, что открылось в «Севкабель Порту», иначе, как баром с танцами, не назовешь. На барной линии «Севкабеля» яблоку негде упасть от питейных заведений, но такого «разгильдяйского» еще не было. Потому что Ossu U220 — таково полное название заведения — открылся натурально то ли в бывшем гараже, то ли в автосервисе. Когда вы увидите двери, вернее, ворота заведения, то точно поверите в правдивость этой версии. Для подобного рода заведений даже придуман специальный термин — руинированные бары. Экстерьер заведения ни с чем не спутать: с одной стороны тигр, с другой — хвост дракона. Интерьер — ему под стать: вроде бы просто покрасили стены, расставили винтажную мебель и разместили на потолке инсталляцию из красной мишуры, но получилось вполне стильно. И не нужно забывать, что за окнами, а тем более на террасе, лучший из всех возможных видов — на воду.

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Отцы-основатели Ossu Дмитрий Кюлленен и Антон Кузнецов в целом сохранили концепцию, но «Севкабель» — это почти пляж, а какой же пляж без барбекю! И теперь здесь можно заказать, к примеру, свиные ребра в соусе антикучо.

Никаких изысков ждать не нужно, это именно что азиатский стрит-фуд. Что битые огурцы, что криспи брокколи с йогуртом, что креветки в соусе бэнг-бэнг — это легкое сопровождение для посиделок.

Зато сэндвич с цыпленком кацу уже в одиночку поможет справиться с голодом. Острота умеренная, но коктейль подразумевается. Названия — с юмором: есть «Деловые переговоры», а есть «Рабочий чат». А что еще пить на петербургском почти пляже!



«Пища династии Минь»



Бродский (тот самый) обожал китайскую кухню, и даже известие о Нобелевской премии получил, сидя за столиком китайского ресторана. Этого вполне достаточно, чтобы объяснить, почему создатели музея «Полторы комнаты» решили открыть в подвале дома Мурузи заведение под названием «Пища династии Минь».