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    Двух полицейских в Петербурге подозревают в получении взяток от мигрантов

    1963
    27 комментариев

    Управление собственной безопасности полицейского главка Петербурга выявило факты взяточничества в двух районах города. Полицейские, предположительно, получали деньги, чтобы закрыть глаза на нарушения миграционного законодательства.

    В ходе оперативных мероприятий сотрудники УСБ выяснили, что в начале 2024 года двое полицейских — из Адмиралтейского и Петроградского районов — получили взятки за незаконное освобождение от ответственности иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Общая сумма взяток составила 60 тысяч рублей.

    Как уточняет пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, в Адмиралтейском районе под подозрение попал 25-летний помощник дежурного 77 отдела полиции. По версии следствия, в период с 23 по 24 января он потребовал у задержанной за нарушение режима проживания иностранной гражданки и ее знакомого 35 тысяч рублей. За эти деньги он избавил бы нарушительницу от штрафа и выдворения за пределы РФ. Полицейский успел получить часть оговоренной суммы, а именно 20 тысяч рублей.

    По результатам работы УСБ следствие в обоих случаях возбудило уголовные дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), сообщают в главке. Если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов по дискредитирующим обстоятельствам и понесут наказание по закону. Расследование продолжается.

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    Комментарии 27

    Гость04 Апр 2024 в 13:20
    Двух? Незаконная торговля без их санкции невозможна.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:02
    Гиви сколько будет дважды два?
    - Пять.
    - Правильно. Пять, шесть, но больше девяти.
    +0−1
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