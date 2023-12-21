Полицейского из Красносельского района и его начальника сгубило «липовое» пиво

Накануне следственный отдел ГСУ СК по Красносельскому району возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении неустановленных лиц. В этот же день стало известно о задержании службой безопасности главка сотрудника по исполнению административного законодательства районного УМВД. Как сообщает 21 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, следом УСБ вышла на заместителя начальника управления по Красносельскому району.



По версии следствия, в мае 2022 года ныне замначальника УМВД, а на тот момент заместитель руководителя полиции по обеспечению общественного порядка, и старший инспектор по исполнению административного законодательства «помогли» владельцу магазина «Продукты» уйти от уголовной ответственности.

