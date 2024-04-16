В Петербурге обложили данью торговца авиабилетами. Задержан участковый

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 16 апреля, накануне сотрудники УСБ задержали 40-летнего старшего участкового уполномоченного 2 отдела. Майора полиции взяли после того, как предприниматель, действовавший в рамках оперативного эксперимента, на Московском проспекте передал 7 тысяч рублей.

Собственная безопасность полицейского главка пришла за участковым, которому вменяют неуставные взаимоотношения с коммерсантом, реализующим железнодорожные и авиабилеты. Сотрудника Адмиралтейского УМВД приземлили делом о взятке.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 16 апреля, накануне сотрудники УСБ задержали 40-летнего старшего участкового уполномоченного 2 отдела. Майора полиции взяли после того, как предприниматель, действовавший в рамках оперативного эксперимента, на Московском проспекте передал 7 тысяч рублей.

По версии следствия, подобные встречи происходили с февраля прошлого года, и участковый успел получить не менее 70 тысяч рублей. СК считает, что он ежемесячно требовал от коммерсанта по пять тысяч рублей, а в случае отказа сулил не только проверки, но и привлечение к уголовной ответственности.



Участковому предъявлено обвинение по статье о вымогательстве взятки. Решается вопрос об избрании ему меру пресечения.

