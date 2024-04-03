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    Пользователи по всему миру жалуются на сбой в WhatsApp

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    6 комментариев

    Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской в России) произошел вечером 3 апреля. На проблемы с приложением жалуются пользователи по всему миру.

    Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу различных сайтов и приложений, массовые жалобы на сбой в работе WhatsApp начали поступать около половины десятого часа вечера по Москве. В РФ больше всего жалоб поступает из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Международный сервис получает жалобы и из множества других стран.

    Скриншот с сайта downdetector.su
    Скриншот с сайта downdetector.su
    Скриншот с сайта downdetector.com
    Скриншот с сайта downdetector.com
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    У 70% пользователей проблемы с работой приложения в целом. Еще 25% отмечают проблемы с получением сообщений. Корреспондент «Фонтанки» столкнулся с сильной задержкой отправки сообщений.

    *Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 6

    Гость03 Апр 2024 в 22:42
    Сбой только в группах.
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