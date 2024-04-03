Пользователи по всему миру жалуются на сбой в WhatsApp

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской в России) произошел вечером 3 апреля. На проблемы с приложением жалуются пользователи по всему миру.



Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу различных сайтов и приложений, массовые жалобы на сбой в работе WhatsApp начали поступать около половины десятого часа вечера по Москве. В РФ больше всего жалоб поступает из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Международный сервис получает жалобы и из множества других стран.