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    В Петербурге не станут зажигать факелы Ростральных колонн в новогоднюю ночь

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    Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова не будут зажигать в ночь на 1 января 2024 года. Решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщает 31 января пресс-служба комитета по энергетике.

    Городские власти также приняли решение отменить проведение новогоднего концерта на Дворцовой площади.

    Ранее стало известно, что праздничный салют над Петропавловской крепостью не состоится. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил «Фонтанке», что решение о его отмене принято окончательно.

    Удар по Белгороду произошел в четвертом часу дня 30 декабря. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    В результате удара погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

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