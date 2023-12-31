В Петербурге не станут зажигать факелы Ростральных колонн в новогоднюю ночь

Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова не будут зажигать в ночь на 1 января 2024 года. Решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщает 31 января пресс-служба комитета по энергетике.



Городские власти также приняли решение отменить проведение новогоднего концерта на Дворцовой площади.



Ранее стало известно, что праздничный салют над Петропавловской крепостью не состоится. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил «Фонтанке», что решение о его отмене принято окончательно.