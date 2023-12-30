Обстрел центра Белгорода: 10 погибших. Что известно на данный момент

«ВСУ обстреляли центр Белгорода» — такое сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова в четвертом часу дня. Глава региона оперативно добавил: опасность сохраняется. И призвал горожан спрятаться в укрытия.



Несколькими часами ранее Гладков рассказывал о ночной атаке на Белгород. В ней погиб один человек и пострадали четверо, в том числе 10-летний ребенок.

Сообщение о дневной атаке появилось в 15:14. В социальных сетях начали распространяться видео последствий: горящие машины, дым на фоне Рождественской ярмарки и новогодней ели, поврежденные дома.

Житель Белгорода Марат Ситдиков буквально за пару минут до обстрела высадил из машины ребенка и направлялся в подземный паркинг. «Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят — в крышу попало, давай назад», — рассказал мужчина РИА Новости. Агентство также сообщает о том, что в ходе обстрела были повреждены Дом правительства и медицинский колледж.



Позднее МЧС России сообщит: после «удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города» возникли 10 пожаров. Все были оперативно потушены. Кроме пожаров, в ведомство поступали и данные о погибших и раненых. Сотрудники ведомства оказывают помощь местным жителям.

Вячеслав Гладков сообщал, что погибли предположительно двое детей. РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает о том, что погибли пятеро человек. Раненых, по данным агентства, более двух десятков. По официальной информации МЧС России, в данный момент установлено, что из-за обстрела Белгорода погибли 9 взрослых и 1 ребенок. Ранены 45 человек, среди них четверо детей.

Информация будет уточняться. По словам главы Белгородской области, в городе сейчас запущена единая «горячая» линия. По номеру «122» люди могут сообщать как о повреждениях в Белгороде, так и о пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, из столицы выделена бригада медиков в составе группы Минздрава России.

