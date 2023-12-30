Глава Белгородской области Гладков: в результате обстрела погиб один человек, ранены четверо

Погиб мужчина, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Белгорода. Об этом утром 30 декабря сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.



Пострадавшему ребенку 10 лет, у него осколочное ранение ягодичной области. Осколочные ранения еще у двоих пострадавших взрослых. У одного мужчины контузия, рассказал глава региона.