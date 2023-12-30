Глава Белгородской области Гладков: в результате обстрела погиб один человек, ранены четверо

Погиб мужчина, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела Белгорода. Об этом утром 30 декабря сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавшему ребенку 10 лет, у него осколочное ранение ягодичной области. Осколочные ранения еще у двоих пострадавших взрослых. У одного мужчины контузия, рассказал глава региона.
Раненные доставлены в детский и взрослый стационары, где им оказывается необходимая помощь.
Гладков также отметил, что разрушения зафиксированы в 10 частных домах. Кроме того, аварийные бригады работают над устранением повреждений системы водообеспечения в Белгороде.
Утром 30 декабря Минобороны в своем телеграм-канале сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 32 беспилотника. Они были перехвачены над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.