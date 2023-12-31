В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой в знак поддержки Белгорода

Власти Петербурга приняли решение отказаться от новогоднего концерта на Дворцовой площади в знак поддержки Белгорода. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

Как заявил губернатор Александр Беглов, он получил десятки сообщений с такой просьбой и уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову Смольный предложил оказать различную помощь.

В Смольном добавили, что детские праздники будут проходить по расписанию.

Ранее стало известно, что праздничного салюта над Петропавловской крепостью в ночь на 1 января также не будет. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил «Фонтанке», что решение о его отмене принято окончательно.

