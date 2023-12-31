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    В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой в знак поддержки Белгорода

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    Власти Петербурга приняли решение отказаться от новогоднего концерта на Дворцовой площади в знак поддержки Белгорода. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

    Как заявил губернатор Александр Беглов, он получил десятки сообщений с такой просьбой и уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову Смольный предложил оказать различную помощь.

    В Смольном добавили, что детские праздники будут проходить по расписанию.

    Ранее стало известно, что праздничного салюта над Петропавловской крепостью в ночь на 1 января также не будет. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил «Фонтанке», что решение о его отмене принято окончательно.

    Удар по Белгороду произошел в четвертом часу дня 30 декабря. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    В результате удара погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

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