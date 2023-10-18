Будущее пока не здесь. Цифровизация Петербурга затормозила о нормативные барьеры

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Власти Петербурга еще раз скорректируют стратегию цифровой трансформации города. В новом варианте горизонт будущего отодвинется до 2030 года. «Фонтанка» вспомнила, какие футуристические мечты рисовали чиновники, презентуя документ два года назад, и выяснила, какие инновации уже стали частью повседневной жизни и почему часть из них «из области фантастики».



Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы Петербурга вице-губернатор Станислав Казарин впервые представил в октябре 2021 года. В планах чиновники рисовали запуск беспилотного транспорта и оплату проезда лицом, геймификацию образования и создание собственной дата-корпорации. Бóльшую часть анонсированных нововведений планировалось внедрить до конца 2024 года, потратив на эти цели до 4,5 млрд рублей.

О том, что Смольный ведет работу по актуализации документа, «Фонтанке» рассказали в комитете по информатизации и связи (КИС). Внести изменения в действующую редакцию планируется в начале 2024 года. Параллельно идет разработка и утверждение типовой формы стратегии цифровой трансформации «с учетом продления срока действия до 2030 года», пояснили в пресс-службе ведомства.



Коррективы вносятся не в первый раз. В конце 2022 года Смольный уже обновлял стратегию цифровой трансформации. Одно из ключевых изменений — появление отрасли «Безопасность» и проекта по замене иностранного сетевого и серверного оборудования, операционных систем и ПО, которое используют органы власти, на отечественные решения. Также в стратегии появилась новая отрасль «Экология и природопользование», а уже имеющиеся направления трансформации пополнились новыми проектами. Например, в «Транспорте и логистике» появился проект создания цифрового портала выдачи разрешений на полеты беспилотных воздушных судов и малой авиации над городом. Показатели, по которым оценивается исполнение плана, также подверглись корректировке.



Сколько Петербург тратит на цифровую трансформацию

Всего на создание и развитие государственных информационных систем, сайтов и порталов Смольный потратил 2,2 млрд в 2022 году. Траты на 2023 год запланированы в размере 3,2 млрд рублей. В проекте бюджета на 2024 год заложено еще 2,4 млрд рублей. Итого 7,8 млрд рублей за трехлетку. Эти средства направлены в том числе на реализацию проектов стратегии цифровой трансформации, рассказали в КИС. Исключительно на цифровую трансформацию за полтора года (2022-й и первое полугодие 2023-го) израсходовано 1,4 млрд рублей, так что пока Смольный укладывается в заявленный бюджет.



Другой вопрос, какую долю из заявленных планов на эти деньги удалось реализовать. Сейчас многие контракты по развитию и созданию информационных систем, за счет которых и происходит цифровая трансформация, еще находятся в стадии исполнения, отмечают в КИС. Более точная информация о достигнутых результатах появится в начале 2024 года, когда наступит время отчитываться перед Минцифры. «Фонтанка» подвела предварительные итоги, сосредоточившись на сферах госуправления, транспорта, здравоохранения и образования.



Горбигдата

Один из самых ярких проектов, представленных на презентации два года назад, — создание собственной дата-корпорации, которая будет агрегировать обезличенные пользовательские данные от банков, сотовых операторов, снабжающих организаций, а также накапливать и анализировать собственные — от городских порталов, транспорта и так далее. Предполагалось, что эти данные можно будет продавать или же предоставлять бесплатно.

От этой идеи власти не отказались. «Создание корпорации по агрегации и обработке больших данных планируется в 2024 году», — сообщили в КИС. Впрочем, контуры будущей структуры пока туманны. Пока только формируется список «обязанностей, полномочий и выполняемых задач», отметили в ведомстве.



Ранее в качестве примера использования больших данных Станислав Казарин приводил ситуацию, когда расход потребления воды поможет вычислить нелегальные ночные заведения и «резиновые квартиры».

Транспорт

Сейчас весь общественный транспорт Петербурга оборудован системами безналичной оплаты проезда — как проездными, так и банковскими картами, — а также системами видеонаблюдения и бортовым навигационно-связным оборудованием. А все приобретаемые с прошлого года трамваи оснащены системой активной помощи водителю, которая позволяет избежать ДТП, отметили в КИС.



Впрочем, систему еще предстоит учить распознавать препятствия. Для этих целей в этом году в Петербурге договорились о строительстве полигона для трамваев различной степени беспилотности, где будут моделировать разные дорожные ситуации. Сам беспилотный трамвай тоже начали разрабатывать, но, скорее всего, он появится гораздо раньше необходимой нормативной базы.



Сходная проблема с воздушными беспилотниками. Чтобы начать тестировать их, Минэкономики инициировало запуск в Петербурге экспериментального правового режима для тестирования беспилотных авиационных систем. Начать испытания хотели еще во второй половине 2023 года, но документ так и не был утвержден.

А вот к эксперименту по оплате проезда лицом, который хотели начать к 2024 году в трамвае «Чижик», пока толком не приступали. Для внедрения такой технологии надо сначала изучить опыт других метрополитенов, чтобы обеспечить защиту персональных данных и биометрии, комментировал ранее глава «Петербургского метрополитена» Евгений Козин. Москва использует технологию Face Pay с 2021 года.

Медицина

Одно из ключевых направлений цифровой трансформации в медицине — внедрение систем на основе искусственного интеллекта, для поддержки принятия врачебных решений. Планировалось, что к концу 2024 года 10% медицинских организаций будут оснащены такими системами.



Как сообщили «Фонтанке» в КИС, пилотный запуск ИИ-помощника в клиниках города запланирован на конец 2023 года, он будет использоваться при проведении маммографических инструментальных исследований. Ввод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2024 года. В следующем году внедрят еще два продукта, но чем они будут заниматься, пока не решено. Также уже работает электронный помощник для операторов скорой помощи, который позволяет найти ближайший и наиболее подходящий стационар для госпитализации на основе данных о возрасте пациента, совокупности диагнозов и местоположения.

По данным КИС, сейчас все медучреждения Петербурга ведут карты пациентов в электронном виде, а пациенты могут получить данные о своем лечении через портал «Здоровье петербуржца» и Госуслуги. Но обмен данными между самими медучреждениями все еще затруднен. Например, врачи поликлиник не всегда могут видеть документы о пройденном лечении в стационарах, рассказал «Фонтанке» главврач одной из поликлиник. Сейчас медучреждения работают в разных информационных системах, не все позволяют прикреплять файлы, так что часть документов приходится сканировать и прикреплять к карточке пациента вручную. В КИС отметили, что сейчас эта проблема решается через сервис «Портал врача». «Врач из своей медицинской информационной системы может запросить информацию об анамнезе в соответствии с уровнем доступа, а также о медицинских документах пациента», — сказали там.

Телемедицина возможна технически. Опция дистанционного общения между врачом и пациентом реализована в «Региональном фрагменте единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (РЕГИЗ). В 2022 году сервисом активно пользовались для общения с ковидными больными. Но поскольку вопрос тарификации телемедицинских услуг в ОМС до сих пор не решен, эта система пока чаще используется для консультаций врачей между собой, отметили в КИС. Но в 2024 году планируется доработка, которая позволит пациенту информировать лечащего врача о своем состоянии через портал «Здоровье петербуржца».

Электронные рецепты, которые еще в 2018 году начали выдавать на лекарства для льготников, рядовому петербуржцу по-прежнему недоступны: врачи могут их выписывать, но аптеки пока не готовы принимать, отмечают собеседники «Фонтанки» в медицинском сообществе. Проблема в идентификации пациента, которая, к примеру, в Москве реализована через карту москвича, а сам рецепт отображается в виде QR-кода в приложении. Как пояснили в КИС, отказ от бумажных носителей по-прежнему в планах. В 2023 году проводится глобальная модернизация городской системы, которая позволит в том числе отоварить электронный рецепт в аптеке с помощью личного кабинета на портале «Здоровье петербуржца».



Персонифицированный учет лекарств используется лишь в пятой части больниц и поликлиник. Часть медицинских учреждений города пока ведут его лишь на уровне складских запасов, сообщили в КИС.

Собеседники «Фонтанки» сходятся во мнении, что цифровизация в сфере здравоохранения тормозится в том числе из-за отсутствия единой информационной системы: исторически каждое медучреждение самостоятельно строило свою инфраструктуру и теперь использует разный набор медицинских систем, что затрудняет их интеграцию и запуск общих для всего города сервисов. По указу президента РФ регионам надлежит перейти на единые медицинские системы до конца 2024 года.

Образование

Обещанный на презентации стратегии цифровой трансформации Единый портал науки и высшего образования Петербурга заработал летом 2023 года. Там можно найти сведения о вузах и образовательных программах и их контакты, а также данные о вакансиях. Там же распределяются гранты правительства Петербурга: пока состоялось четыре конкурса.



У школьников «Личный кабинет ученика» появится в январе 2024 года, рассказали в КИС. Пока в нем будет доступно сводное расписание ребенка, персональные рекомендации, а родители смогут получать квитанции на оплату дополнительного образования. В личном кабинете родителя воспитанника детского сада появится возможность получения квитанций на оплату части родительской платы.

Других сервисов, вероятно, придется ждать дольше. На презентации стратегии цифровой трансформации Станислав Казарин отмечал, что через личный электронный кабинет ученики получат доступ к сервисам для самостоятельной подготовки и возможность управлять образовательной траекторией, в которой будут учитываться не только учебные достижения, но и soft skills, так называемые гибкие навыки. Также вице-губернатор прогнозировал, что каждый третий урок будет проходить с использованием цифрового контента, а школы смогут отправлять учеников в планетарий, бронируя экскурсию через технологии смарт-контракта. Впрочем, в актуальной версии стратегии о смарт-контрактах не говорится ни слова. Зато суперсервис «Я — ученик» предполагает наличие инструментов для оценки эмоционального состояния школьника и получения индивидуальной психологической помощи, а также создание онлайн-коворкинга с возможностью сопровождения проектной деятельности ученика.



Доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки доступен как для школьников, так и для педагогов через Городской портал дистанционного обучения, а также ФГИС «Моя школа», Российская электронная школа, «Электронные образовательные ресурсы», отметили в КИС.

Кроме того, за полтора года реализации программы цифровой трансформации 74 образовательных учреждения Петербурга обеспечили wi-fi и системами видеонаблюдения.



Впрочем, любые планы Смольного по цифровизации наталкиваются на инфраструктурные сложности. Не секрет, что последние месяцы регулярно «падает» система государственных сайтов, в том числе отслеживания транспорта и оплаты парковки. Буквально сегодня возникли проблемы с информационной системой МФЦ. Комитет по информатизации объясняет сбои переходом на отечественное оборудование в Распределенном региональном центре обработки данных (РРЦОД).



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

