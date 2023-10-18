Замена импортного оборудования на отечественное нарушила работу петербургских МФЦ

«Прием документов по отдельным услугам в МФЦ Петербурга может быть ограничен. Специалисты уже работают, чтобы период действия ограничений завершился как можно быстрее... Без ограничений продолжается прием документов по всем услугам Росреестра, можно оформить полисы ОМС. Также можно получить готовые результаты по обращениям, поданным ранее», — рассказали в пресс-службе.

В МФЦ отметили, что заявителям, которых коснулась эта ситуация, сотрудники МФЦ предложат другие даты приема документов в индивидуальном порядке.

О том, что МФЦ перестали принимать заявителей, читатели сообщили «Фонтанке» утром. Однако пресс-служба центра на вопрос корреспондента не ответила.