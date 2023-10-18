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    Замена импортного оборудования на отечественное нарушила работу петербургских МФЦ

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    38 комментариев

    Информационные системы предоставления госуслуг «работают нестабильно», сообщает 18 октября пресс-служба МФЦ Петербурга. Причина — замена импортного оборудования на отечественное.

    «Прием документов по отдельным услугам в МФЦ Петербурга может быть ограничен. Специалисты уже работают, чтобы период действия ограничений завершился как можно быстрее... Без ограничений продолжается прием документов по всем услугам Росреестра, можно оформить полисы ОМС. Также можно получить готовые результаты по обращениям, поданным ранее», — рассказали в пресс-службе.

    В МФЦ отметили, что заявителям, которых коснулась эта ситуация, сотрудники МФЦ предложат другие даты приема документов в индивидуальном порядке.

    О том, что МФЦ перестали принимать заявителей, читатели сообщили «Фонтанке» утром. Однако пресс-служба центра на вопрос корреспондента не ответила.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Директор СПб ГКУ «МФЦ» Максим Александров отметил, что технический сбой не является поводом останавливать работу многофункционального центра. В таких ситуациях есть алгоритм действий.

    Инспекторы оперативно информируют пришедших на прием заявителей, по возможности стараются все равно принять заявления. Граждан в обязательном порядке консультируют и проверяют пакет документов. Тех, кто записан на прием и только собирается посетить МФЦ, обзванивают и предлагают другие даты. Готовые документы и справки все равно выдаются, просто информация о получении документа вносится в системы МФЦ после устранения сбоя.

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    МФЦ
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    Комментарии 38

    Гость18 Окт 2023 в 19:41
    В МФЦ - люди, которых набрали, показали как работать.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:34
    Пора вспоминать фортран!
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