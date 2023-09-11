«Оборудование куплено, оно российское». В Смольном объяснили, почему возникли проблемы с оплатой парковки

Проблемы с оплатой городской парковки, которые наблюдаются в Петербурге в последние четыре дня, связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение. Об этом 11 сентября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал Андрей Максименко, директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. По его словам, СПб ИАЦ приступил «к самому серьезному блоку по модернизации центра обработки данных». «Блок включает в себя импортозамещение наиболее уязвимых и наиболее важных узлов программных и аппаратных комплексов», — сказал он.

Изначально планировалось провести работу в ночные часы, но оборудование повело себя не так, как от него ожидали, и случился сбой, который повлиял на работу большого количества городских систем. «Оборудование куплено, оно российское, оно сертифицированное, но даже такое оборудование иногда работает не совсем так, как планировалось или документировано в технической документации», — пояснил Максименко. По его словам, сейчас с производителем идут работы по перенастройке.

Переход на российское оборудование потребовался из-за того, что иностранные вендоры перестали поддерживать свое оборудование, системы не обновлялись.

«Только имея отечественное оборудование, мы можем максимально обеспечить поддержку», — пояснил Максименко.

На текущий момент все подсистемы работают. «Надеемся, что завтра с утра мы эту историю запустим и все будет работать как часы», — отметил глава СПб ИАЦ.

В то время, пока оплата парковок не работала, штрафы за нее не выписывались, добавил директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев.