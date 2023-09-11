Штраф невозможно провернуть назад. «Общегородской сбой» возвращает платную парковку в прошлое

С прошлой недели система оплаты парковочной сессии в центре Петербурга регулярно засыпает, как и другие государственные сервисы. Это испытание для автовладельцев на терпение, а для властей — на честность





Мерцающий пульс зоны платной парковки можно отследить по телеграм-каналу профильного ведомства, ЦУП. Сбои не редкость, но с 6 сентября — просто черная полоса: начало дня - «приносим извинения за доставленные неудобства», через час — «возможность оплаты восстановлена». На следующий день — то же самое, но на этот раз четыре шага: сломалось — починили — простите, поспешили — а вот теперь починили. 8 сентября в пятницу — проблема сохраняется, в субботу — «работа платного парковочного пространства нестабильна», в воскресенье — «частичная недоступность сервисов». Во всех случаях на время неполадок парконы официально ставили на прикол и штрафы не выписывали. В понедельник, показалось, победа: «работа восстановлена», а «администрирование парковочных зон в штатном режиме стартует в 9:00». Но в группе ЦУП ВКонтакте под триумфальным постом сразу пошли сообщения (орфография сохранена — Прим.ред.):



— В приложение не зайти, смс не оплатить. Как вы восстановили работу?!!

— В приложении не пополняется счет ни с банковской карты, ни со счета телефона. Починили, называется.

— Не оплатить через приложение, не оплатить через смс. И что делать в итоге? И по номеру не дозвониться.

— Мне рассказали, что можно через Сбер оплатить.

— Я дозвонилась, мне сказали что оплатить можно в паркомате, если он есть.



Сотрудники «Фонтанки» тоже не могли оплатить сессию и в 11 часов. Ближе к часу дня ЦУП действительно сообщил в очередной раз, что «наблюдается нестабильная работа некоторых сервисов по оплате парковки».



Важное: пусть не сразу, но транспортному блоку пришлось сказать об общегородском сбое. Это и так очевидно: параллельно с парковками на боку лежали смольнинские сайты, общественный транспорт не отображался на карте и наблюдались прочие характерные симптомы. Комитет по информатизации, который повелевает всеми серверами и программным обеспечением городских систем, объясняя аналогичные кризисы ранее, сетовал на трудности импортозамещения и санкции. Но параллельно рассказывал, как намерен решать проблему в центрах обработки данных. Вот и в прошлую среду проводились «технические работы в рамках перехода на современные отечественные разработки», признавался комитет. В пятницу, когда проблема явно затянулась, «Фонтанка» направила еще один запрос в КИС; на этот раз никакого оперативного ответа от ведомства, которое в некотором смысле отвечает за ускорение процессов, не пришло. Его нет до сих пор.



«Фонтанка» достоверно знает, что госорганы, которые регулярно попадают под такие сбои, и сами бы рады понять — когда это закончится. Но обычных горожан интересуют не внутренние проблемы администрации, а алгоритм действий, когда они припарковались, а расплатиться не могут. Его ЦУП попытался сформулировать в последние дни.



Главная проблема: откуда человек вообще может узнать, что произошел официально признанный сбой и его не будут пока штрафовать. В приложении, которое пытаются развивать, таких сообщений не приходит. Сам ЦУП называет 5 ресурсов: свои два сайта — gcup.spb.ru и parking.spb.ru, свой telegram-канал (в нем чуть более 4 тысяч подписчиков), свою группу ВКонтакте (7,5 тысяч подписчиков) и чат-бот, где всплывают пуш-уведомления.



Если есть эффективный способ раскачать свои соцсети и приобрести новых вынужденных подписчиков — то лучше не придумаешь. Но ЦУП понимает, что далеко не все подключатся к нему в телеграме и ВКонтакте. Предлагает телефон. То есть если вы в конкретный момент не можете оплатить парковку, то надо позвонить по номеру 417–50–00, где вам уточнят — это сбой или вы просто чего-то недопонимаете. Правда, с этого номера вам не перезвонит автоответчик, чтобы сообщить, что работа восстановлена, придется самим контролировать.



После того, как ЦУП просигнализирует через свои информационные ресурсы, что все нормально, есть еще 30 минут, в течение которые парконы не выезжают. За это время надо оплатить парковку или уехать.



Теперь самое важное: чиновники говорят, что «на момент технических сбоев автомобили парковочной инспекции приостанавливают свою работу, а значит, штрафы в данный промежуток времени не начисляются». В теории все бьется: упала система — выключаем камеру. Только вот даже сегодняшний пример показывает, как запаздывает информация:

