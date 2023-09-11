Штраф невозможно провернуть назад. «Общегородской сбой» возвращает платную парковку в прошлое

С прошлой недели система оплаты парковочной сессии в центре Петербурга регулярно засыпает, как и другие государственные сервисы. Это испытание для автовладельцев на терпение, а для властей — на честность
Мерцающий пульс зоны платной парковки можно отследить по телеграм-каналу профильного ведомства, ЦУП. Сбои не редкость, но с 6 сентября — просто черная полоса: начало дня - «приносим извинения за доставленные неудобства», через час — «возможность оплаты восстановлена». На следующий день — то же самое, но на этот раз четыре шага: сломалось — починили — простите, поспешили — а вот теперь починили. 8 сентября в пятницу — проблема сохраняется, в субботу — «работа платного парковочного пространства нестабильна», в воскресенье — «частичная недоступность сервисов». Во всех случаях на время неполадок парконы официально ставили на прикол и штрафы не выписывали. В понедельник, показалось, победа: «работа восстановлена», а «администрирование парковочных зон в штатном режиме стартует в 9:00». Но в группе ЦУП ВКонтакте под триумфальным постом сразу пошли сообщения (орфография сохранена — Прим.ред.):
— В приложение не зайти, смс не оплатить. Как вы восстановили работу?!!
— В приложении не пополняется счет ни с банковской карты, ни со счета телефона. Починили, называется.
— Не оплатить через приложение, не оплатить через смс. И что делать в итоге? И по номеру не дозвониться.
— Мне рассказали, что можно через Сбер оплатить.
— Я дозвонилась, мне сказали что оплатить можно в паркомате, если он есть.
Сотрудники «Фонтанки» тоже не могли оплатить сессию и в 11 часов. Ближе к часу дня ЦУП действительно сообщил в очередной раз, что «наблюдается нестабильная работа некоторых сервисов по оплате парковки».
Важное: пусть не сразу, но транспортному блоку пришлось сказать об общегородском сбое. Это и так очевидно: параллельно с парковками на боку лежали смольнинские сайты, общественный транспорт не отображался на карте и наблюдались прочие характерные симптомы. Комитет по информатизации, который повелевает всеми серверами и программным обеспечением городских систем, объясняя аналогичные кризисы ранее, сетовал на трудности импортозамещения и санкции. Но параллельно рассказывал, как намерен решать проблему в центрах обработки данных. Вот и в прошлую среду проводились «технические работы в рамках перехода на современные отечественные разработки», признавался комитет. В пятницу, когда проблема явно затянулась, «Фонтанка» направила еще один запрос в КИС; на этот раз никакого оперативного ответа от ведомства, которое в некотором смысле отвечает за ускорение процессов, не пришло. Его нет до сих пор.
«Фонтанка» достоверно знает, что госорганы, которые регулярно попадают под такие сбои, и сами бы рады понять — когда это закончится. Но обычных горожан интересуют не внутренние проблемы администрации, а алгоритм действий, когда они припарковались, а расплатиться не могут. Его ЦУП попытался сформулировать в последние дни.
Главная проблема: откуда человек вообще может узнать, что произошел официально признанный сбой и его не будут пока штрафовать. В приложении, которое пытаются развивать, таких сообщений не приходит. Сам ЦУП называет 5 ресурсов: свои два сайта — gcup.spb.ru и parking.spb.ru, свой telegram-канал (в нем чуть более 4 тысяч подписчиков), свою группу ВКонтакте (7,5 тысяч подписчиков) и чат-бот, где всплывают пуш-уведомления.
Если есть эффективный способ раскачать свои соцсети и приобрести новых вынужденных подписчиков — то лучше не придумаешь. Но ЦУП понимает, что далеко не все подключатся к нему в телеграме и ВКонтакте. Предлагает телефон. То есть если вы в конкретный момент не можете оплатить парковку, то надо позвонить по номеру 417–50–00, где вам уточнят — это сбой или вы просто чего-то недопонимаете. Правда, с этого номера вам не перезвонит автоответчик, чтобы сообщить, что работа восстановлена, придется самим контролировать.
После того, как ЦУП просигнализирует через свои информационные ресурсы, что все нормально, есть еще 30 минут, в течение которые парконы не выезжают. За это время надо оплатить парковку или уехать.
Теперь самое важное: чиновники говорят, что «на момент технических сбоев автомобили парковочной инспекции приостанавливают свою работу, а значит, штрафы в данный промежуток времени не начисляются». В теории все бьется: упала система — выключаем камеру. Только вот даже сегодняшний пример показывает, как запаздывает информация:
- в 8 утра ЦУП решает, что у него все в норме, дает автовладельцам час на то, чтобы проснуться, и в 9 утра обещает запустить парконы;
- читатели сразу пишут и на странице ЦУП, и «Фонтанке», что ничего на самом деле не работает;
- в 12:46 ЦУП буднично соглашается: да, не работает, «штрафы в данный промежуток времени не выставляются».
Но что это за промежуток? От момента «у нас все в порядке» до момента «а нет, не в порядке» прошло почти 4 часа, в которые бездушная камера на колесах, по идее, должна была фиксировать всех неплательщиков, вольных или невольных. По крайней мере, нам в этот промежуток ничего иного не сообщали. «Фонтанка» задала вопрос центру управления парковками. Там уверенно ответили, что штрафы не выставят за все время с раннего утра, а эти 4 часа — тоже ненаказуемы. То есть у ЦУП есть возможность ретроспективно назначить конкретный период — периодом сбоя.
Впрочем, судя по сообщению центра, он и сам предполагает конфликтные ситуации: «Просим вас дополнительно фиксировать все факты неполадок в работе системы оплаты парковки и, по возможности, делать скриншоты и фотографии, где будут указаны в том числе точное время и дата вашего нахождения в зоне платной парковки», — пишет он. Все скрины пригодятся, если штраф вам почему-то все же прилетит и вы пойдете его оспаривать в комитет по транспорту.
Справедливости ради отметим, что на «Фонтанку» пока лишь единожды писали читатели о таком случае: автовладелец рассказал, что ему-таки выставили 3 тысячи, хотя он тщетно пытался оплатить парковку 1 августа и ЦУП обещал не фиксировать нарушения из-за сбоя.
Это самая неприятная часть: даже если и комитет, и автомобилист знают, что это ошибка — уже выставленный штраф невозможно провернуть назад. Придется по образцу писать жалобу в комитет или в районный суд, порядок изложен здесь.
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Что меньше всего волнует водителей — так это недобор бюджета по оплате парковок из-за регулярных неполадок. В целом план города на 2023 год — 2,5 млрд за счет почасовой оплаты и 1,5 млрд штрафов. «Общегородской сбой» отсекает и то, и другое, возвращая парковке ее 2019-й — когда штрафов выставлять не умели и за нее платили единицы.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»