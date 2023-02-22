Не смешите мои ЦОДы. Что за санкции обваливают в Петербурге сервисы госуслуг, парковки и горздрава



Это только в первый раз страшно, а Петербург уже видел такой сбой в начале февраля с тем же набором «жертв». Часть из них выработала алгоритм уже тогда: например, Центр управления парковками 2-го числа сообщил, что не начисляет штрафы, пока система не восстановится; сделал он это и 22-го.



Сайты могут падать время от времени, как и целые сервисы, но двухдневные одновременные отключения надо как-то людям объяснять, чем и занимался вице-губернатор Станислав Казарин неделю назад в эфире ЦУР, говоря про то — первофевральское. Чиновник навал это технологической аварией в центре обработки данных (РРЦОД), но подчеркнул, что касалась она сферы «публичной», а жизнеобеспечивающие системы, вроде 112, затронуты не были. На неозвученный вопрос — почему на «публичную сферу» не распространяется резервирование мощностей в момент аварий — последовал пример с лифтами в многоэтажном доме: «Никто не делает запасной лифт, хотя лифт ломается, выходит из строя, останавливается на профилактику, и мы, соответственно, имеем час, два, несколько дней, чтобы его отремонтировать. Это неудобно, некомфортно, но 2 лифта на одной лестнице никто не делает. Так и по ЦОДам, государственным системам. Есть системы, обеспечивающие важнейшие функции города, они зарезервированы многократно. Есть системы, неработоспособность которых приводит к неудобствам жителей, но не влияет непосредственно на предоставление госуслуг в части обеспечения жизнедеятельности города».



Пояснил он и причины самой аварии. «У нас очень заслуженная система хранения, она 2015 года выпуска. К сожалению, в прошлом году производитель этой системы отказал в техобслуживании по понятным причинам, она импортная. Были предприняты меры, связанные с закупкой запасных частей. Но тут уже по причине недобросовестного поставщика, который отказался после победы в конкурсе заключить контракт, мы эти запчасти не приобрели».



«Фонтанка» решила уточнить информацию, вооружившись предварительным знанием, что где-то в этой истории фигурирует название компании Huawei, за уходом которой или квазиуходом из России наблюдали все заинтересованные. В официальном ответе комитет по информатизации пояснил: «Вследствие санкций, введенных в отношении организаций Российской Федерации, большинство крупных поставщиков ИКТ-решений (информационно-коммуникационных технологий. — Прим. ред.) официально прекратили продажи в РФ. К указанным поставщикам относится и компания Huawei, чьи решения также использовались в Санкт-Петербургском региональном распределенном центре обработки данных. Таким образом, гарантия на такое оборудование с 2022 года не предоставляется, запасные части и комплектующие в официальном порядке не поставляются».



Из эфирных слов можно было сделать вывод, что дефицит импортного попробовали заместить какой-то местной закупкой. Под описание вице-губернатора подходит объявленный в ноябре аукцион Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра на 69 млн рублей по поставке оборудования для нужд РРЦОД. В перечне — накопители, контроллеры и шасси систем хранения данных, блоки питания, кабели. Случилась неслабая конкуренция, сразу два участника скинули цену примерно до 37 млн рублей, и из них в начале декабря выбрали победителя. Однако уже через пару недель заказчик составил протокол отказа от заключения договора, так как выигравшая компания за пять дней не подписала его и не предоставила гарантий. Чиновники предложили сделать это предприятию, взявшему на аукционе серебро, — судя по протоколу, «РИТ-Сервис», но ему это было уже неинтересно.



Комитет по информатизации уточнил, что изначально торги выиграло, но затем пропало с радаров, не дав никаких пояснений, ООО «Наш Город». Компаний с таким названием много даже в Петербурге, не говоря про Россию в целом. Но база Управления Федеральной антимонопольной службы подсказывает, куда смотреть: УФАС направило в центральный аппарат документацию для включения в реестр недобросовестных поставщиков фирмы Сергея Михайлова, которая вообще-то специализируется на строительстве и из госконтрактов подряжалась разве что на ремонт фасадов — например, для трансформаторной подстанции Эрмитажа. Тоже, в некотором смысле, электроника, но почему именно эта компания должна, скинув цену вдвое, спасти Петербург от последствий ухода Huawei, не совсем ясно. Дозвониться до нее не удалось.



Комитет по информатизации, впрочем, не ставит так вопрос. «Произошедший 1 февраля 2023 года сбой сложно однозначно связать с отсутствием запасных частей, запланированных к приобретению в рамках закупки № 32211850160, так как основной причиной является выход из строя иностранного оборудования, произошедший в связи с отсутствием обеспечиваемого производителем оборудования авторизованного гарантийного обслуживания, не проводившегося в связи с ранее упомянутыми санкциями», — подчеркнули там.



Пресловутый РРЦОД находится в машинных залах «Невской ратуши», именно туда и ждали отгрузки оборудования. На его серверах — городские информационные системы, порталы, сайты, а также архив городской системы видеонаблюдения, который, по словам Казарина, «съедает» очень много места. Однако «Фонтанка» писала, обращаясь к выводам Контрольно-счетной палаты, что вообще-то таких площадок по проекту должно было появиться 4 уже в 2019 году: для них покупали оборудование, создавали специальную систему управления, но так ее и не ввели. Как рассказал Станислав Казарин телезрителям, второй ЦОД появится в феврале — марте: «После этого большая часть систем будет смигрирована на новое оборудование российского производства, что снизит нагрузку на старое и перераспределит систему по разным железкам, по серверам».



«Фонтанке» в комитете подтвердили, что оборудование иностранного производства, как технологически предназначенное к замене по сроку износа, так и просто имеющее критическое значение для функционирования РРЦОД, планомерно заменяется на российское. «Таким образом, зависимость от контактов c иностранными поставщиками на текущий момент отсутствует», — уверенно резюмировал комитет в своем ответе от 21 февраля. На следующий день системы снова легли.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»