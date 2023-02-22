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    В Петербурге не будут штрафовать во время сбоя системы оплаты парковки

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    Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга подтвердил технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки и подчеркнул, что на время неполадок не будут начисляться штрафы. Об этом ГЦУП сообщил 22 февраля в своем телеграм-канале.

    «На время неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию, штрафы начисляться не будут», — говорится в сообщении.

    В центре извинились за неудобства и подчеркнули, что об изменении ситуации уведомят дополнительно.

    По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться на круглосуточную горячую линию СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» по номеру: 417–50–00.

    «Фонтанка» писала об очередном сбое в работе сайтов государственных органов и услуг Петербурга, включая порталы Смольного и сервис оплаты парковки.

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